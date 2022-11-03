Кава не обов'язково потребує спеціальних девайсів. Достатньо лише знати тонкощі її приготування.

Багатьом людям важко уявити свій ранок без чашки запашної кави. Однак не кожен знає, як правильно заварити каву.

УНІАН розповість про секрети ідеального ранкового напою.

На смак кави значно впливає правильність способу її приготування. Для ідеального напою необхідно враховувати усі нюанси, зокрема помол кави, чи тип кавоварки. Наприклад, мелену каву потрібно варити, а розчинна кава може бути кислою. Розберемося з усіма тонкощами.

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Кава в турці: як заварити правильно

Найпоширеніший спосіб заварювання кави вдома - це кава у турці. Однак не всі вміють правильно заварити смачну каву в турці. Пам'ятайте кілька правил:

каву у турці можна заливати як холодною, так і гарячою водою: у першому випадку вона готуватиметься довше й матиме більш насичений смак, у другому випадку - напій матиме більш м'який смак;

особливо ніжною кава буде з додаванням шматочка вершкового масла під час приготування напою в турці;

усі кавомани знають, що кава обожнює прянощі - створюйте власний аромат та смак;

більш насичений смак кава отримає, якщо ви тричі зніматимете її з вогню, коли пінка підійматиметься;

гуща осяде швидше, якщо у готову каву додати ложку холодної води.

Приготування кави у чашці

Такий спосіб чудово підійде для тих, хто ще не обрав кавовий девайс. Для заварювання кави в чашці знадобиться, власне, кава, чашка та окріп.

Готуємо:

засипте у чашку мелену каву у кількості, яку ви полюбляєте;

залийте в чашку кип'яток, до країв - повинна утворитися густа кавова шапка;

зачекайте чотири хвилини, обережно перемішайте, зніміть пінку та насолоджуйтеся.

Часто виникають питання, який помол кави вибрати для заварювання у чашці. Більш дрібний помол даватиме напою більше гіркоти. Якщо вагаєтеся, можете спробувати заварити у чашці каву різних помолів та обрати улюблений варіант.

Кава без заварювання: як приготувати розчинну каву

Розчинна кава має низку переваг, які й приваблюють безліч людей. Цей тип кави найлегше готувати. Однак є значний недолік - розчинна кава може бути кислою.

Чому розчинна кава кисла? Через особливості її хімічного складу. Однак цього не усім приємного смаку можна уникнути. Існує легкий спосіб того, як прибрати кислоту в каві. Розчиніть каву в невеликій кількості холодної кип'яченої води, а потім додайте кип'яток. Все - тепер кава не кисла.

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