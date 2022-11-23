Астролог Наталя Власенко: Перші півроку 2023-го перегукуються для України з листопадом 2013-го – це переломний момент
Астролог Наталя Власенко в інтерв'ю УНІАН розповіла, що чекає на Україну у 2023 році, до чого нам варто готуватися вже зараз, для яких знаків Зодіаку цей рік буде найбільш вдалим, а кому треба бути обережнішими, та як правильно загадати бажання про перемогу, аби воно здійснилося.
Наталю, зараз, певно, кожного українця цікавить: що чекає на нашу країну у 2023 році?
У 2023 році Україна проживатиме цікавий час. Тенденції повернення якихось прикордонних територій, ймовірно, кордону з морем. З кінця січня до червня включається переломний момент, який за подіями перегукується з листопадом 2013 року, коли розпочався Євромайдан, а також з наступними подіями – окупацією Донбасу та анексією Криму у 2014-му. Тодішній президент не підписав угоду з ЄС, посилаючись на те, що необхідно продовжувати переговори у форматі "Україна-ЄС-Росія". Це підштовхує до думки, що ми таки можемо побачити переговори у форматі Україна-США-РФ-ЄС.
Тенденції квітня-червня 2023 року будуть говорити про великі придбання земель, або втрати контролю над ними. З червня по листопад 2023 очікуються проблеми з економікою (курс гривні на мінімумі, реструктуризація боргів), але при цьому є тенденція до відкриття кордонів для виїзду та в'їзду чоловіків.
До влади в цей момент приходять нові цікаві люди, можливо зі скандальною репутацією, або навпаки звільнення чиновників зі скандалом та арештом. З листопада до березня 2024 року ми можемо побачити закриття/підрив Керченського мосту або повне припинення будь-яких контактів з РФ чи іншими найближчими державами. Але так само зміцнення інших зв'язків, наприклад, із Польщею. Тема порушення кордонів може бути поновлена місцями.
Українцям потрібно готуватися до того, що валюта зростатиме, гривня знецінюватиметься потихеньку. Відповідно, здорожчає все.
Чи закінчиться війна у наступному році?
Тенденції до закінчення війни є навесні, але у мене складається враження, що не до кінця. Можливо, якісь переговори чи рішення будуть щодо України, але ще не повний кінець. Це відчуття "не до кінця перемоги", можливо, буде пов'язане з поділом території, або проведенням референдумів.
А що буде з окупованими з 2014 року територіями?
Луганськ - цікаве місто. Жодне місто України стільки разів не перейменовувалося в одну й ту саму назву. Луганськ – Ворошиловград – Луганськ – Ворошиловград – Луганськ – всього 5 разів. Його було приєднано до складу Росії наприкінці вересня 2022 року, на небі були важливі ретроградні транзити. Херсон, як бачите, повернули - теж у цю скарбничку. Ймовірно, що Луганщина буде одним з останніх регіонів, звільнених від окупантів. Просування там можуть йти, але ймовірність звільнення усієї Луганської області зменшується з червня по вересень 2023 року. Однак тенденція може різко змінитися у квітні в позитивний бік.
Щодо Донецька ситуація інша. Перші важливі рухи - січень-лютий. Але все одно на травень-вересень відмінні новини, можливо, це буде вже з областю пов'язане, як остаточне звільнення.
Тобто ми точно повернемо собі Донецьк, південь України, Крим у підвішеному стані, по Луганську дуже складно, бої там будуть серйозні.
Зараз увесь світ захоплюється президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, він не поїхав з країни на початку повномасштабного вторгнення, хоча йому це пропонували, та став на захист держави. Можете розказати, що на нього чекає у 2023 році?
У наступному році Зеленського можуть наздоганяти складнощі у стосунках з дружиною. Скажімо, невелика криза, яка буває у кожної пари. Також дуже велика ймовірність замаху на його життя, особливо березень-липень 2023 року. Тенденції його періоду говорять про набуття якогось міжнародного статусу чи важливого титулу. Зростання доходів буде з прихованих джерел, чи це сварки з дружиною на тлі фінансів.
Останні роки були для нас надскладними - спочатку коронавірус, тепер війна. Чи чекати нам ще на якісь негаразди?
Поки що наша головна проблема – це війна з Росією та участь інших країн у нашій внутрішній політиці. Далі буде видно.
Важливе питання: коли помре Путін?
З липня до кінця 2022 року у Путіна зберігається небезпека смерті від серцевих проблем, або проблем з тиском. Якщо він це переживе і його витягнуть, то далі у нього виникає ще більше ментальних проблем, місцями він відчуває скутість, проблеми зі шлунком, нирками, алергії. Але йому хтось допомагає, його хтось вічно ніби витягує з того світу. Хоча у вказаний проміжок люди з такими показниками зазвичай помирають.
Поговорімо про приємнішу тему - Новий рік. Головним символом наступного року буде Чорний Водяний Кролик. Скажіть, для яких знаків Зодіаку це буде вдалий рік?
Це буде найвдаліший рік для Овнів, Тельців, Левів та Стрільців. Овни і Тельці розширять свої можливості, успіх буде поруч з ними весь рік, можуть бути вагітності, хто планує, або просто поповнення в родині. Леви можуть більше мандрувати, навчатися. У Стрільців досить висока ймовірність закохатися та народити дітей. Не менш вдалим для них цей рік буде й у плані роботи. Вони можуть створити дуже перспективний проект.
Варто зазначити, що для деяких знаків Зодіаку рік Чорного Водяного Кролика буде вдалим і в плані переїзду. Водолії, Риби, Тельці та Стрільці можуть виїхати в омріяну країну.
А для кого цей рік буде менш вдалим?
Важко доведеться Водоліям, особливо у першому півріччі, Козерогам, Ракам, Дівам. У Водоліїв буде перехідний період, коли стара система руйнуватиметься і треба все починати спочатку. Також для них настане час брати на себе відповідальність. Козерогам доведеться вчитися цю відповідальність з себе скидати й "розширюватися" в сім'ї, що їм не властиво. А ніжні Раки почнуть уникати виконання своїх обов'язків в сім'ї, через що можуть руйнуватися їхні стосунки з другою половинкою. Також їм варто звернути увагу на своє здоров'я.
Хворе місце у Діви та Водолія - зуби, кістки, шлунково-кишковий тракт, а у Лева - сечостатева система, хронічні захворювання можуть загостритися.
В такі часи, здається, єдине, що гріє нашу душу - кохання. Кому пощастить зустріти свою долю?
Стосунки можуть прийти до Терезів, Скорпіонів та Риб (наприкінці року). Для Риб це будуть кармічні партнери та опрацювання у сфері стосунків. Терези та Скорпіони отримають позитивний досвід та можливості завдяки партнерству та встановленню зв'язків.
Як зустріти Новий рік, щоб він був щасливим?
У Новий рік важливо прикрашати ялинку іграшками з "бажаннями". Наприклад, ви хочете свій будинок, придбайте іграшку у вигляді будинку і вішайте на ялинку з наміром. Або ж ви хочете частіше подорожувати, купуєте санки, машинку, літачок (транспорт), вішаєте на ялинку та загадуєте бажання. Торік я повісила санки, бажаючи більше подорожувати — моє бажання здійснилося, хай і таким не дуже приємним способом.
Важливо: порівнюєте свої бажання та можливості! Якщо у вас 1000 гривень у кишені і немає накопичень, а ви вішаєте будинок, мріючи, що він з'явиться у вас у наступному році, сподіватися на виконання такого бажання не варто. Це має бути реальне, більш-менш можливе бажання. Пропоную всім разом повісити на ялинку будь-який із символів України й загадати бажання, щоб в новому році здійснилася наша головна мрія.
Що потрібно поставити на новорічний стіл, щоб задобрити Чорного Водяного Кролика?
Щоб 2023 рік був вдалим, необхідно ставити на стіл легкі та дієтичні страви з овочів (нарізки), салати (без майонезів, але з олією), картоплю, злаки, фрукти. Якщо не можете без м'яса, альтернативою може бути соєве м'ясо, риба, морепродукти. У мене на дачі є кролики, і я знаю, наскільки вони вибагливі, головне — це свіжі продукти. Звісно, не забудьте поставити на стіл моркву, яблука, капусту. А також гарною і не менш важливою стане прикраса столу букетом польових квітів.
Астролог Наталя Власенко в Instagram: instagram.com/astrolog_nataliya