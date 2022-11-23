Астролог Наталя Власенко: Перші півроку 2023-го перегукуються для України з листопадом 2013-го – це переломний момент

Астролог Наталя Власенко в інтерв'ю УНІАН розповіла, що чекає на Україну у 2023 році, до чого нам варто готуватися вже зараз, для яких знаків Зодіаку цей рік буде найбільш вдалим, а кому треба бути обережнішими, та як правильно загадати бажання про перемогу, аби воно здійснилося.

Наталю, зараз, певно, кожного українця цікавить: що чекає на нашу країну у 2023 році?

У 2023 році Україна проживатиме цікавий час. Тенденції повернення якихось прикордонних територій, ймовірно, кордону з морем. З кінця січня до червня включається переломний момент, який за подіями перегукується з листопадом 2013 року, коли розпочався Євромайдан, а також з наступними подіями – окупацією Донбасу та анексією Криму у 2014-му. Тодішній президент не підписав угоду з ЄС, посилаючись на те, що необхідно продовжувати переговори у форматі "Україна-ЄС-Росія". Це підштовхує до думки, що ми таки можемо побачити переговори у форматі Україна-США-РФ-ЄС.

Тенденції квітня-червня 2023 року будуть говорити про великі придбання земель, або втрати контролю над ними. З червня по листопад 2023 очікуються проблеми з економікою (курс гривні на мінімумі, реструктуризація боргів), але при цьому є тенденція до відкриття кордонів для виїзду та в'їзду чоловіків.

До влади в цей момент приходять нові цікаві люди, можливо зі скандальною репутацією, або навпаки звільнення чиновників зі скандалом та арештом. З листопада до березня 2024 року ми можемо побачити закриття/підрив Керченського мосту або повне припинення будь-яких контактів з РФ чи іншими найближчими державами. Але так само зміцнення інших зв'язків, наприклад, із Польщею. Тема порушення кордонів може бути поновлена ​​місцями.

Українцям потрібно готуватися до того, що валюта зростатиме, гривня знецінюватиметься потихеньку. Відповідно, здорожчає все.

Чи закінчиться війна у наступному році?

Тенденції до закінчення війни є навесні, але у мене складається враження, що не до кінця. Можливо, якісь переговори чи рішення будуть щодо України, але ще не повний кінець. Це відчуття "не до кінця перемоги", можливо, буде пов'язане з поділом території, або проведенням референдумів.

А що буде з окупованими з 2014 року територіями?

Луганськ - цікаве місто. Жодне місто України стільки разів не перейменовувалося в одну й ту саму назву. Луганськ – Ворошиловград – Луганськ – Ворошиловград – Луганськ – всього 5 разів. Його було приєднано до складу Росії наприкінці вересня 2022 року, на небі були важливі ретроградні транзити. Херсон, як бачите, повернули - теж у цю скарбничку. Ймовірно, що Луганщина буде одним з останніх регіонів, звільнених від окупантів. Просування там можуть йти, але ймовірність звільнення усієї Луганської області зменшується з червня по вересень 2023 року. Однак тенденція може різко змінитися у квітні в позитивний бік.

Щодо Донецька ситуація інша. Перші важливі рухи - січень-лютий. Але все одно на травень-вересень відмінні новини, можливо, це буде вже з областю пов'язане, як остаточне звільнення.

Тобто ми точно повернемо собі Донецьк, південь України, Крим у підвішеному стані, по Луганську дуже складно, бої там будуть серйозні.

Зараз увесь світ захоплюється президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, він не поїхав з країни на початку повномасштабного вторгнення, хоча йому це пропонували, та став на захист держави. Можете розказати, що на нього чекає у 2023 році?

У наступному році Зеленського можуть наздоганяти складнощі у стосунках з дружиною. Скажімо, невелика криза, яка буває у кожної пари. Також дуже велика ймовірність замаху на його життя, особливо березень-липень 2023 року. Тенденції його періоду говорять про набуття якогось міжнародного статусу чи важливого титулу. Зростання доходів буде з прихованих джерел, чи це сварки з дружиною на тлі фінансів.

Останні роки були для нас надскладними - спочатку коронавірус, тепер війна. Чи чекати нам ще на якісь негаразди?

Поки що наша головна проблема – це війна з Росією та участь інших країн у нашій внутрішній політиці. Далі буде видно.

Важливе питання: коли помре Путін?

З липня до кінця 2022 року у Путіна зберігається небезпека смерті від серцевих проблем, або проблем з тиском. Якщо він це переживе і його витягнуть, то далі у нього виникає ще більше ментальних проблем, місцями він відчуває скутість, проблеми зі шлунком, нирками, алергії. Але йому хтось допомагає, його хтось вічно ніби витягує з того світу. Хоча у вказаний проміжок люди з такими показниками зазвичай помирають.

Поговорімо про приємнішу тему - Новий рік. Головним символом наступного року буде Чорний Водяний Кролик. Скажіть, для яких знаків Зодіаку це буде вдалий рік?

Це буде найвдаліший рік для Овнів, Тельців, Левів та Стрільців. Овни і Тельці розширять свої можливості, успіх буде поруч з ними весь рік, можуть бути вагітності, хто планує, або просто поповнення в родині. Леви можуть більше мандрувати, навчатися. У Стрільців досить висока ймовірність закохатися та народити дітей. Не менш вдалим для них цей рік буде й у плані роботи. Вони можуть створити дуже перспективний проект.

Варто зазначити, що для деяких знаків Зодіаку рік Чорного Водяного Кролика буде вдалим і в плані переїзду. Водолії, Риби, Тельці та Стрільці можуть виїхати в омріяну країну.

А для кого цей рік буде менш вдалим?

Важко доведеться Водоліям, особливо у першому півріччі, Козерогам, Ракам, Дівам. У Водоліїв буде перехідний період, коли стара система руйнуватиметься і треба все починати спочатку. Також для них настане час брати на себе відповідальність. Козерогам доведеться вчитися цю відповідальність з себе скидати й "розширюватися" в сім'ї, що їм не властиво. А ніжні Раки почнуть уникати виконання своїх обов'язків в сім'ї, через що можуть руйнуватися їхні стосунки з другою половинкою. Також їм варто звернути увагу на своє здоров'я.

Хворе місце у Діви та Водолія - зуби, кістки, шлунково-кишковий тракт, а у Лева - сечостатева система, хронічні захворювання можуть загостритися.

В такі часи, здається, єдине, що гріє нашу душу - кохання. Кому пощастить зустріти свою долю?

Стосунки можуть прийти до Терезів, Скорпіонів та Риб (наприкінці року). Для Риб це будуть кармічні партнери та опрацювання у сфері стосунків. Терези та Скорпіони отримають позитивний досвід та можливості завдяки партнерству та встановленню зв'язків.

Як зустріти Новий рік, щоб він був щасливим?

У Новий рік важливо прикрашати ялинку іграшками з "бажаннями". Наприклад, ви хочете свій будинок, придбайте іграшку у вигляді будинку і вішайте на ялинку з наміром. Або ж ви хочете частіше подорожувати, купуєте санки, машинку, літачок (транспорт), вішаєте на ялинку та загадуєте бажання. Торік я повісила санки, бажаючи більше подорожувати — моє бажання здійснилося, хай і таким не дуже приємним способом.

Важливо: порівнюєте свої бажання та можливості! Якщо у вас 1000 гривень у кишені і немає накопичень, а ви вішаєте будинок, мріючи, що він з'явиться у вас у наступному році, сподіватися на виконання такого бажання не варто. Це має бути реальне, більш-менш можливе бажання. Пропоную всім разом повісити на ялинку будь-який із символів України й загадати бажання, щоб в новому році здійснилася наша головна мрія.

Що потрібно поставити на новорічний стіл, щоб задобрити Чорного Водяного Кролика?

Щоб 2023 рік був вдалим, необхідно ставити на стіл легкі та дієтичні страви з овочів (нарізки), салати (без майонезів, але з олією), картоплю, злаки, фрукти. Якщо не можете без м'яса, альтернативою може бути соєве м'ясо, риба, морепродукти. У мене на дачі є кролики, і я знаю, наскільки вони вибагливі, головне — це свіжі продукти. Звісно, ​​не забудьте поставити на стіл моркву, яблука, капусту. А також гарною і не менш важливою стане прикраса столу букетом польових квітів.

Астролог Наталя Власенко в Instagram: instagram.com/astrolog_nataliya

Діана Могилєвич