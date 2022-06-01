За словами експерта, червень буде наповнений подіями.

Відомий український астролог Валентина Віттрок склала прогноз для всіх знаків Зодіаку на місяць. Експерт зазначила, які найближчі дати будуть переломними з точки зору подій, що відбуваються в країні. Своїми припущеннями Валентина поділилася на сторінці в Facebook.

"Так, 4 і 5 червня Місяць у Леві приводить в рух ситуації, від яких складається враження емоційної розп'ятості. Одну дірку залатав - вилізла друга. Але такий стан триватиме всього пару днів", - пише Віттрок

6 і 7 червня - ідеальні дні, щоб проаналізувати, зробити висновки і прийняти правильне рішення.

"11 і 12 червня відзначається проходженням Місяця по Скорпіону, і знову місяць виступає тригером до з'єднання Венера - Уран в Тельці і Сатурн у Водолії. Це емоційно складний час, так як саме з'єднання Венери з Ураном може свідчити про розрив або навіть втрати улюблених, в більш легкій формі може проявиться різке охолодження почуттів. Це нехороші дні для весіль, зачаття і великих покупок", - зазначила астролог.

Не дуже вдалою буде дата 29 червня, яка несе в собі негативну енергетику.

"Наступний місяць може вносити багато ілюзорного, може фарбувати в чорні тони події наступного місяця, порушення моральних законів, давати спокуси. Народженим 29-го червня слід бути уважними у випадках спокуси іншими", - резюмувала Валентина Віттрок.

Нагадаємо, складено гороскоп на Червень 2022 від Анжели Перл.

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