Ольга Медвецька стверджує, що в жовтні почнуться переговори, які приведуть до мирного врегулювання поточної ситуації в нашій країні.

Відомий астролог Ольга Медвецька в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, які зміни очікують на Україну вже цієї осені. Так, за словами експерта, в кінці жовтня буде початок мирних переговорів, яке згодом призведе до вирішення багатьох проблем.

"Вже через кілька днів після затемнення, а саме з 30 жовтня, почнеться період ретроградності планети війни і агресії – Марса. З цього моменту почнуться переговори (або стартують розмови про відновлення переговорів) про реальне прийняття мирової угоди (а не тільки номінальні, як це було навесні 2022 року). У цьому процесі, в якості посередників і гарантів, також братимуть участь багато інших держав. Можна сказати, що це буде вирішенням конфлікту, який бере свій початок з 2015 року (саме тоді були підписані другі "Мінські домовленості")", - розповіла Медвецька.

За її словами, основні домовленості будуть досягнуті 8-9 грудня. Однак весь переговорний процес триватиме до 13 січня 2023 року.

"До речі, закріплення нових правил і угод відбудеться між іншими державами та/або міжнародними організаціями. Вони стосуватимуться, зокрема, візового режиму або інших правил пересування по світу, а також економічної взаємодії. А вже після 13 січня і до 17 березня 2023 нові домовленості будуть вступати в силу, також відбудеться їх імплементація на рівні подій", - резюмувала астролог.

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