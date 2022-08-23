Експерти запевняють, що перемога буде на боці українського народу.

Питання того, коли в Україні закінчиться війна і настане мир, турбує мільйони людей. Раніше астрологи давали різні прогнози, де обіцяли розв'язку спочатку навесні, потім влітку. Однак зараз їх передбачення більш конкретні. УНІАН зібрав топ найпопулярніших прогнозів астрологів.

Роман Шептицький

Експерт стверджує, що ситуація в Україні може бути напруженою від трьох до восьми років. Однак це не говорить про те, що весь цей час в країні будуть активні бої.

"Нам конче необхідна світова допомога, той самий ленд-ліз. Тоді у нас будуть всі можливості і небо закрити, і позбутися повітряних тривог. Поки можу сказати, що допомога буде, і Україна обов'язково здобуде перемогу. Це вже затверджено вищими силами", - розповів Роман.

Людмила Хомутовська

Вона розповіла, що чекає на тимчасово окупований півострів Крим. Так, за словами Хомутовської, вже в найближчому часі почнеться його повернення під контроль Києва. Також таролог додає, що Кримський міст буде знищений.

Макс Гордєєв

Екстрасен запевняє, що першим з окупації вийде Херсон. Макс стверджує, що Україна вже фактично перемогла. Залишається тільки звільнити території.

"Деякі міста звільнять - так. Деякі - ні. Ви повинні розуміти, що взагалі енергія війни вона вже закінчилася, як така для деяких міст. Ви повинні розуміти, що це - поетапна ситуація. Це не буде так, що там хтось прийде і скаже: "Все!". Енергетично війна закінчилася. Зараз відчуваю, що ми виграємо повністю", - пояснив експерт.

Нагадаємо, астрологи розповіли, що Молодик 27 серпня принесе великі гроші трьом знакам Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: