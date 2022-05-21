Астролог перерахувала небезпеки, які підстерігають влітку різних знаків Зодіаку. Фахівець нагадала, що в перший тиждень літа всім знакам слід уникнути великих покупок, фінансових операцій і підписань серйозних документів, оскільки через вплив ретроградного Меркурія ці події можуть закінчиться плачевно.
Овен
Представникам цього знака Зодіаку в першу чергу варто переживати за себе і за свої вчинки. Неконтрольована агресія і імпульсивні дії можуть заважати вам спілкуватися з близькими і будувати кар'єру.
Телець
Головними ворогами на найближчий час для Тельців є лінь і апатія. Якщо піддаватися їм, можна втратити не тільки мотивацію до роботи і розвитку, а ще й удачу.
А удача - дуже вибаглива.
Лев
Ще один представник, який під загрозою цього літа. Народженим під знаком Лева важливо уникати великих витрат влітку. Вони можуть призвести до тривалої боргової ями і навіть негативно вплинуть на здоров'я.
Скорпіон
Астрологи попередили, що Скорпіонам варто побоюватися шкідливих звичок, які призводять до бідності. Вкрай важливо навести порядок в своєму гаманці, погасити заборгованості і відмовитися від підписання серйозних паперів. При вирішенні якихось великих фінансових питаннях прислухайтеся до своєї інтуїції.
Нагадаємо, названі знаки Зодіаку, які ніколи не уживаються разом.