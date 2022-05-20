У них є певні спільні риси характеру, які заважають спілкуванню.

Є поєднання певних знаків, чиїм представникам вкрай складно, а іноді навіть неможливо уживатися разом, спілкуватися, бути частиною одного колективу. Астрологи назвали пари зодіаків, яким один з одним нестерпно.

Лев і Телець

Обидва знаки звикли бути в центрі уваги, тому не можуть перебувати в компанії того, хто точно так же перетягує ковдру на себе. На практиці між цими вогняними людьми нерідко виникають сварки, конфлікти і скандали, які заважають і їм, і їхнім спільним знайомим.

Козеріг і Овен

Вони можуть сходитися "рогами". Якщо це відбувається, безумовно, варто чекати біди. І Козерогам, і Овнам властива впертість, тому вони ніколи не будуть йти на поступки і шукати компроміси. Представники цих двох знаків не можуть жити разом, у них не вийде вести спільну справу, а в ролі родичів вони часто скандалять.

Близнюки і Скорпіон

Близнюки цінують свободу і спокій. Скорпіони - дуже вимогливі, імпульсивні і навіть іноді без причини агресивні. Саме тому перебуваючи поруч два цих знака витягають один з одного всю життєву енергію. Якщо їм доводиться уживатися на одній житлоплощі як парі або друзям, то вони будуть часто скандалити один з одним. У робочих колективах Скорпіони здатні "виживати" Близнюків.

Нагадаємо, названі 6 знаків Зодіаку, які зустрінуть справжню любов в пізньому віці.

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