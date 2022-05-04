Найбільше можуть страждати Львів, Луцьк та Ужгород, стверджує експерт.

Астролог Дмитро Уранус склав прогноз на травень. Згідно з його інформацією, Цього місяця російські окупанти будуть досить інтенсивно обстрілювати західні міста України. Під великою небезпекою Львів, Луцьк та Ужгород.

Про це Уранус написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Не встиг дописати розгорнутий прогноз на травень і почалися прильоти... Поки опублікую короткий анонс. По астрокартографії карти новолуння і затемнення 30 квітня, видно, що лінія негативного впливу Марса (бога війни) проходить в регіонах Західної України, по лінії міст Луцьк-Львів-Ужгород", - написав експерт.

Також астролог уточнив, яка саме небезпека чекає ці регіони найближчим часом.

"Протягом травня-місяця ракетні обстріли, пожежі і руйнування в цих регіонах дуже ймовірні. Небезпека для міст Західної України не знижується. Закарпаття більше не є найбезпечнішим регіоном", - заявив Дмитро Уранус.

Нагадаємо, астролог назвала головну зброю України.

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