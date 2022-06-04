Представники цих знаків вкрай негативно ставляться до витрат і не люблять давати в користування іншим людям свої особисті речі.

Астролог склав рейтинг найскупіших людей за знаком Зодіаку. Для них слово "моє" має особливе значення - вони не люблять ділитися особистими речами, давати в борг гроші і неймовірно ревниві, коли хтось тісно спілкується з їх друзями або родичами.

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Вони дуже економні - знають, як накопичити потрібну суму на серйозну покупку або поїздку. Однак часом їхyz економія переходить всякі рамки розумного - вони стають жадібними. Про таких говорять, що вони "трясуться за кожну копійку".

Терези

Терези - дуже працьовиті. Вони цінують свою працю, і, звичайно ж, свої гроші. Вони знайдуть сотні відмовок, щоб не позичати гроші, навіть якщо про фінансову допомогу просить близька людина.

Близнюки

Іноді представникам цього знака не хочеться витрачати навіть на себе. Адже навіщо, якщо гроші можна просто збирати? Вони відмовляються розуміти фразу "всіх грошей не заробиш", тому наполегливо прагнуть це зробити.

Водолій

Водолії - дуже жадібні в плані спілкування з людьми. Вони ревнують, коли їхні друзі йдуть гуляти з кимось іншим. Здатні навіть на скандали і образи, якщо вони вважають, що їхні близькі люди приділяють їм недостатньо уваги. Також представники цього знака вкрай категорично ставляться до того, щоб давати комусь користуватися речами - технікою, автомобілем та іншим.

Скорпіон

Деякі Скорпіони вкрай жадібні. Вони не люблять говорити про свої доходи, ніколи не розповідають про свій достаток, а тільки скаржаться на відсутність грошей.

Нагадаємо, астролог назвав головних невдах червня-2022 за знаком Зодіаку.

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