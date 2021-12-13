За словами астролога, найближчим часом всіх будуть прищеплювати, в тому числі і дітей.

Астролог Влад Росс в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів, чи будуть в 2022 році примусово прищеплювати українців від коронавірусу.

"Оскільки 29 грудня Юпітер увійде в знак Риби і буде перебувати там до 11 травня, то весь цей період буде пов'язаний з медициною і фармацевтикою. Компанії, що створюють вакцину від коронавірусу наполягатимуть на вакцинації. Це великий фармацевтичний бізнес, на якому робляться мільярди", - сказав Росс.

Читайте такожРік Тигра 2022: що поставити на новорічний стіл, щоб задобрити господаря рокуТакож він додав, що люди є піддослідними кроликами для цих компаній, на яких ставлять експерименти.

"Я думаю, що влітку все це закінчиться. Тому хто протримається до літа, вже не буде щеплений ніколи. А поки в Європі будуть прищеплювати всіх, в тому числі і дітей", - підсумував астролог.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповів, що чекає на Володимира Зеленського в 2022 році.

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Автор: Діана Могилєвич