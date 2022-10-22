Цим людям неймовірно пощастить, адже доля буде на їхньому боці.

Астрологи розповіли, що можуть робити знаки Зодіаку протягом останнього тижня жовтня, і що у них вийде найкраще.

Овен

У Овнів буде гарний настрій і прилив натхнення. Це може бути пов'язано з різними подіями. Наприклад, вони зустрінуться зі своїми родичами, їх похвалять на роботі, видадуть зарплату або нарахують премію.

Загалом, період коридору затемнень принесе уродженцям цього знака Зодіаку якісь дрібні радості, які в цілому направлять стан Овнів в позитивне русло. Однак мінусом буде те, що Овни як і раніше будуть відчувати втому. Це може бути пов'язано з великою кількістю роботи або паралельної завантаженістю.

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Терези

Вам зірки обіцяють приплив достатку. Можливо, вам повідомлять про те, що хочуть підвищити оклад, або нарахують якусь соціальну допомогу. Може бути так, що ви знайдете гроші на вулиці або вам хтось помилково скине якусь суму на рахунок. Все це - цілком реальна картина того, що відбувається в період з 23 жовтня по 31 жовтня.

Зірки кажуть, що якщо в цей період ви правильно розпорядитеся грошима, то вони ще не раз вам допоможуть і принесуть хороший "вихлоп".

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, які в 2023 році проблем не обернуться.

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