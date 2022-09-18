Перевірте, чи є ви в списку улюбленців долі.

Астрологи склали список знаків Зодіаку, яким дуже пощастить в жовтні 2022 року. Другий місяць осені обернеться для них великим щастям.

Лев

Леви зможуть реалізуватися в професійній діяльності. Їм вдасться не тільки збільшити свій дохід, але і зайняти посаду, про яку вони давно мріяли. Жовтень подарує їм насолоду від слави, визнання і набуття нового статусу. При цьому астрологи радять занадто не задирати ніс, а працювати собі на благо.

Стрілець

На Стрільців також чекає успіх на роботі. Ці талановиті люди зможуть заручитися підтримкою керівництва і домогтися нових висот. Підвищення зарлпати порадує представників цього зодіакального сузір'я, бо вони зможуть реалізувати свою давню мрію, на яку раніше могло не вистачати фінансів.

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Діва

А ось Дівам пощастить на любовному терені. Ви знайдете баланс між роботою та особистим життям. Щоб налагодити стосунки з коханою людиною, вам потрібно відправитися хоча б в маленький відпустку. Проведіть час разом, насолоджуйтеся один одним. До кінця жовтня ви можете дізнатися про поповнення в родині.

Нагадаємо, раніше астролог розповів, кому жовтень 2022 року принесе справжні золоті гори.

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