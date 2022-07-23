Туди увійшли Леви, Овни, Козероги і Скорпіони.

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку є найбільш злими і в чому може проявлятися ця їхня риса.

Лев

На четвертому місці експерти розмістили Львів. Визначальна риса їхньої злості - це егоїзм. Не секрет, що Левам важливо домогтися захоплення з боку оточуючих. Якщо цього не відбувається, представники даного знака Зодіаку будуть випромінювати роздратування або навіть злість.

Овен

Треті - Овни. Вони знаходяться під опікою у Марса - планети, що відповідає за запальність і агресію. Саме тому вони легко можуть дратуватися. Така їхня поведінка супроводжується парочкою необдуманих колючих фраз.

Козеріг

Друге місце займають Козероги, які звикли домінувати над іншими. Як тільки оточуючі починають сперечатися з Козерогом, він тут же включає свою агресію. На жаль, найчастіше уродженці цього знака переконані - вирішити проблему можна тільки криками і "кулаками".

Скорпіон

Найбільш злий знак зодіаку. Скорпіони - дуже запальні. Не дарма цей знак належить до категорії "вогненних". Його уродженці характеризуються важким характером, уразливістю, можуть "вколоти" словом. Вся річ у тому, що вони теж залежать від Марса, який надає їм натиск і агресію.

Нагадаємо, названо найбільш заздрісних знаків Зодіаку.

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