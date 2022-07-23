Ці люди можуть навіть наврочити.

Астрологи склали рейтинг найбільш заздрісних знаків Зодіаку. Вони взагалі не вміють радіти за інших, і до всіх хороших новин своїх близьких ставляться з величезною порцією негативу. Хто вони - читайте в матеріалі УНІАН.

Лев

Леви звикли до того, що вони - найкращі, найдобріші, найрозумніші. Як тільки їхні друзі або близькі люди починають домагатися більшого, вони тут же змінюються в лиці. Після того як Леви розуміють, що вони більше не перші, їхня "риторика" стає не такою доброзичливою.

Терези

Ще один заздрісний знак Зодіаку. Народжені восени дуже люблять порівнювати себе з іншими людьми. Вони приховують свої справжні доходи, не люблять говорити про свої проблеми і невдачі, зате дуже люблять розпитувати людину про її неприємності.

Астрологи попереджають - Терези можуть навіть наврочити. Якщо ви погано знаєте людину або спілкуєтеся з ним на відстані витягнутої руки, краще тримати дистанцію і навіть не думати підпускати його ближче.

Телець

Третій найбільш заздрісний знак Зодіаку в рейтингу - це Тельці. Однак вони заздрять в основному тільки стороннім людям, а за щастя і успіхи друзів можуть без проблем порадіти.

Нагадаємо, Сонце у Леві з 22 липня по 23 серпня: що чекає на знаки Зодіаку в цей період.

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