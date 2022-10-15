Ці люди привертають до себе увагу завдяки одному тільки імені.

Практично всі люди переконані в тому, що їхні імена - найкращі, красиві і відповідають характеру. Однак астрологи мають на цей рахунок свою думку. Вони озвучили рейтинг з п'яти жіночих імен, які визнані найкрасивішими.

Софія

Якщо перекладати з давньогрецької, то це означає "мудрість" або "наука". Опис ідеально відповідає характеру власниці даного імені. Як правило, ці жінки дуже розумні, завжди знають як знайти вихід із ситуації, спокійні, розважливі, в міру романтичні.

Дарина

Власниці цього імені мають досить чітку і щасливу долю. Вони з тих, хто не вірить в знаки і прикмети, а вірять тільки в себе, прокладаючи вектор в майбутнє самостійно. Вони рішучі, розумні, вірять в краще. Їхніми сильними рисами є скромність і оптимізм.

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Вікторія

Всі знають, що це перекладається як "перемога". Темперамент Вікторії саме це і описує. Вони звикли займати перші місця, бути не просто серед лідерів, а бути найголовнішим і єдиним тріумфатором. На шляху до успіху вони не шкодують нічого і нікого, а оточуючі ними захоплюються.

Анастасія

Анастасія або Настя - це одне з найпоширеніших імен сьогодні. Попри це, воно надає кожній власниці свої особливі риси, які виділяють особистість. В основному, Насті дуже добродушні, працьовиті, милі і товариські. У них часто взагалі немає ворогів, так як вони - вкрай неконфліктні особистості.

Єлизавета

Красиве ім'я - це далеко не вся краса, яка у них є. Як правило, власниці цього імені і зовні прекрасні, і душею досить красиві. Вони відрізняються добротою, щирістю, іноді дитячою наївністю і довірливістю. Єлизавети вірять в одну любов на все життя, а також в те, що вони зустрінуть справжнього принца. Навіть у нашому сучасному суспільстві вони все-таки знаходять те, про що мріють.

Нагадаємо, хвиля магнітних бур у жовтні принесе "чорні" події цим знакам Зодіаку.

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