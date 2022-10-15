Астрологи розповіли, кому слід побоюватися за свою долю.

Експерти в сфері астрології розповіли про те, кому хвиля магнітних бур з 28 по 30 жовтня принесе нещастя і біду. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Близнюки

Близнюкам буде непросто в плані роботи. У них може бути стан, коли все навалиться відразу. Це можуть бути правки і нові вимоги за проектами, невдоволення від начальства, поломка техніки, на якій ті працюють. Слід зазначити, що дні магнітних спалахів будуть супроводжуватися ще й втомою, слабкістю, меланхолійним настроєм. Тому ближче до кінця місяця може бути справжній занепад сил.

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Рак

Раки будуть переживати за здоров'я. Це можуть бути труднощі як у самого Рака, так і у їхнього найближчих родичів. Астрологи кажуть, що ступінь проблемності може коливатися від звичайної застуди до серйозних болячок, що вимагають хірургічного втручання. Новини про недугу можуть з'явитися саме в період з 28 по 30 жовтня.

Водолій

Вже 28 жовтня уродженці цього знака можуть бути сповіщені про якісь складнощі, з якими доведеться боротися найближчі місяці. Це можуть бути якісь бюрократичні справи, проблеми з документами, переоформлення чогось. Зірки кажуть, що Водоліям доведеться побігати по кабінетах, щоб "закрити" всі неприємності.

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