Овни, Водолії і Козероги вкрай складно входять у стосунки і з ними іноді нестерпно будувати сім'ю.

Є як мінімум три чоловічих знаки Зодіаку, чиї представники рідко будують сім'ю. Вся справа в їхньому складному і вкрай нестерпному характері, який далеко не всі готові терпіти. Астрологи розповіли, з чим найскладніше в шлюбі і чому.

Овен

Овни відносяться до розряду тих чоловіків, хто вважає, що полігамія - це нормально. Навіть маючи постійну партнерку у вигляді дівчини або навіть дружини, Овни не перестають дивитися на інших. Вони аргументують таку поведінку тим, що у чоловіків нібито така природа.

Водолій

Водоліїв астрологи сміливо заносять в список головних зрадників. Нерідко представники цього знака брешуть своїм супутницям, фліртуючи на стороні з іншими.

Природно, поважають себе жінки довго терпіти таку неповагу і зрада не будуть, тому шлюб розвалюється.

Козеріг

Третій знак, який астрологи описують як не дуже вірний - Козеріг. Чоловіки рано починають шукати собі стосунки, і також рано розуміють, що можна не зациклюватися на одному партнері.

Їх бажання "перепробувати" якомога більше часом призводить до того, що уродженці даного знака залишаються на самоті.

Зірки кажуть, що з такими чоловіками довгого і міцного сімейного щастя не побудувати.

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