Відомий астролог Дмитро Уранус зробив невтішний прогноз для українців.

Відомий астролог Дмитро Уранус передбачив небезпеку для столиці України і особисто для президента Зеленського. Свій прогноз він опублікував на сторінці в Facebook.

"Сонячні затемнення загрожують насамперед владі й правителю. Телець - знак України. Уран - планета повітря, авіаційної та ракетної техніки, пов'язана з електрикою, з раптовими, несподіваними подіями. Виходить наступне трактування: з 30 квітня до 30 травня є безпосередня загроза для влади і президента України", - написав фахівець.

Він уточнив, що російські окупанти будуть бомбити з повітря, намагаючись вразити мирне населення там, де обстрілу очікували найменше.

"Загроза з повітря, від ракетного удару, несподівана, по складній траєкторії. Тому, швидше за все, будуть цілеспрямовано цілиться в центр Києва. Слід посилити ППО. Оскільки в карті затемнення залучений Уран, то так само посилюється загроза для електростанцій, підстанцій, для літаків і аеродромів", - пояснив Дмитро Уранус.

Також відомий астролог згадав недавній сон, де побачив загрозу будівлі ВРУ.

"Нещодавно був сон, як ракета потрапляє в будівлю Верховної Ради, і вибухає в залі засідання. Я не знаю, збудеться він чи ні, але думаю краще перестрахуватися і не проводити там засідання", - резюмував Дмитро Уранус.

Нагадаємо, раніше астролог назвав точні дати, коли Україну можуть бомбити.

Вас також можуть зацікавити новини: