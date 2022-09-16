На картах таро йому випала десятка.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв відповів на питання про ймовірну дату повного звільнення Сходу України від російських загарбників. Свій прогноз він озвучив в ефірі шоу "Слава+Таня".

Так, за словами Гордєєва, на українців і ВСУ чекає удача. Обставини сприятимуть якнайшвидшій перемозі України та поверненню територій під контроль Києва.

"Колесо фортуни випало. По-перше, це означає велику удачу. Тобто колесо фортуни вже на нашому боці. Коли ми 7 липня дивилися про відлік цих аспектів, то все так потихеньку і пішло. Тут йде десятка. До десяти місяців ... Це може бути і десятий місяць", - сказав Макс Гордєєв.

Він уточнив, що зараз не береться озвучувати точні дати, тому що якщо щось йде не за планом, його починають звинувачувати в помилкових пророцтвах.

Нагадаємо, раніше екстрасенс Макс Гордєєв передрік масові "прильоти" на 1 вересня. Він прогнозував атаки на навчальні заклади.

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