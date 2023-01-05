Екстрасенс Людмила Хомутовська: У квітні має статися щось, що кардинально змінить хід війни в Україні

Екстрасенс Людмила Хомутовська в інтерв'ю УНІАН розповіла, яким 2023 рік буде для України, скільки ракет залишилося у Росії для масованих атак, коли закінчиться війна, та чи буде Володимир Зеленський знову балотуватися у президенти.

Реалії сьогодення такі, що українці змушені виживати без світла, води й тепла. Скажіть, коли може закінчитись цей важкий період?

Не раніше березня. Найстрашніше ми вже пройшли. Але те, що Росія завтра-післязавтра перестане стріляти - не правда. Вона завдаватиме ударів до останнього дня, доки не буде досягнуто миру. Десь більше, десь менше, але пострілюватимуть вони постійно.

Тобто заспокійливі заяви деяких експертів про те, що у Росії залишилося ракет на дві-три масовані атаки, не варті уваги?

У них вже мало ракет - це так, але це не означає, що у них нічим стріляти. Вони над цим працюють, купуватимуть техніку в інших країнах.

Окрім того, що Росія завдає ударів по Україні з періодичністю, пов’язаною з необхідністю накопичити достатньо смертоносних ракет, ні для кого не секрет й любов росіян до якихось значущих дат. Попереду 7 січня, можете розсекретити плани окупантів на свято Різдва за юліанським календарем?

Чекаємо на ще один "приліт". Дуже сильно "фонять" південь та центр України. Також є варіант, що будуть попадання по західній Україні, але меншою мірою.

Над якими містами нависла найбільша небезпека?

Зараз на порядку денному постійно буде Київ. Наступ на столицю можливий, але окупанти її все одно "не візьмуть". Однак нам легше від цього не буде. Обстріли триватимуть. Але тішить те, що Сили оборони України зупинять окупантів, якщо ті намагатимуться пройти далі. Складна ситуація триватиме близько місяця.

Чи може Київ перетворитися на Маріуполь, Бучу?

Ні-ні, цього не буде. У Києві буде система захисту. Тому ми з усім упораємося.

Тобто ми отримаємо ще якусь допомогу для боротьби з російською агресією?

Вже наприкінці цього місяця буде великий пакет допомоги, але щось глобальне ми почнемо отримувати з лютого - те, що дорого військовим та усій країні.

А що ви можете сказати стосовно міста-фортеці Бахмута?

Карти показують, що на Бахмутському напрямку повільно, але вже йде відступ окупантів.

Можете спрогнозувати, коли закінчиться війна?

Починаючи з березня, нас рухатимуть до заморожування війни. Росію та Україну садитимуть за стіл переговорів у добровільно-примусовому порядку. Я думаю, що Путін та Зеленський можуть особисто зустрітися, але реакція суспільства буде неоднозначною.

Думаю, що все стане зрозумілим у квітні. Наприкінці цього місяця має щось статися, що кардинально змінить хід війни та взагалі політику країн, які у ній беруть участь. Я не можу поки зрозуміти, що це, але карти постійно показують те саме.

Загалом хочу сказати, що у війні переможе Україна. Але Росія точно щось після себе залишить.

Яким цей рік загалом буде для України?

Складний рік. Тут стоїть навіть не тема війни, а економічна ситуація в країні. Усі побачать, що в нас усе перестало працювати, лишилися хіба поодинокі бізнеси. Можливий й глобальний політичний конфлікт у країні. До осені він тільки наростатиме. Я не думаю, що це буде ще один Майдан. Це швидко закінчиться, буде якась зміна.

Зараз багато екстрасенсів, астрологів, мольфарів кажуть про те, що існує загроза життю Володимира Зеленського. Чи погоджуєтеся ви з їхньою думкою?

Так, у квітні можливо. Безпосередньо його намагатися вбити не будуть, але є загроза для нього в дорозі, при пересуванні.

Як гадаєте, чи піде Зеленський на другий президентський термін у 2024 році?

Як на мене, йому не треба йти на другий термін, і він це розуміє. Але він прийшов не один, а зі своєю командою, й саме вони вимагають від нього займати президентське крісло.

Якщо він зараз піде, ним захоплюватимуться всі покоління. Якщо він залишиться, то потім не дуже добре піде. Тоді розпочнуться розбірки, чому почалася війна, будуть проблеми влади та народу. Та й сам Зеленський дуже зміниться.

Ато може посісти президентське крісло окрім Зеленського? Олексій Арестович? Валерій Залужний?

Я не думаю, що це буде Арестович. Він братиме участь у президентських перегонах, але не переможе. Залужний може стати президентом, але для мене велике питання, чи піде він взагалі у політику. Нині він не дуже хоче, але його активно туди ведуть.

Я знаю, що президентом буде чоловік середнього віку. Але оскільки країна проходитиме складний період відродження, щось у нього не залагодитися й він погано піде. На його місце згодом прийде жінка. Але це не Юлія Тимошенко.

До речі, куди взагалі зникла Тимошенко та інші політики "старої школи", про яких наразі майже нічого не чути?

Зараз йде зміна поколінь. Політика омолоджується. Тому чекаємо на прихід нових людей, яких раніше не було в політиці. Можна сміливо сказати, що політика буде схожою на кіно.

Діана Могилєвич