Макс Гордєєв зробив розклад таро по всіх регіонах країни.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв зробив розклад на картах таро по всіх регіонах країни на кінець вересня і початок жовтня. Він попередив, що жителів Львова та Львівської області може чекати небезпека. Також можуть бути прильоти в Чернівецькій області, однак там ситуація в плані безпеки більш стабільна.

Львів та Львівська область

"Це місце, в якому потрібно бути дуже уважними і обережними. Це місто в планах у орків - хочуть напасти або зробити щось погане. Тому дуже-дуже-дуже обережно, звертайте увагу на повітряні тривоги. Тому що я знаю, що коли у Львові повітряна тривога, всі просто гуляють по місту і нічого не роблять. Це не звичайне попередження, це дуже серйозне попередження", - звернувся Гордєєв до своїх глядачів.

Івано-Франківськ та Івано-Франківська область

У сусідній Івано-Франківській області ситуація буде безпечнішою.

"Нічого поганого я не бачу", - прокоментував таролог.

Ужгород та Закарпатська область

З приводу Закарпаття Макс Гордєєв сказав наступне: "Є аспекти негативні. Будьте уважні. Щось по Закарпаттю не все так добре, як хотілося б. Щось там очікується біля території не дуже хороше. Зараз дуже напружений час саме для Закарпаття. Обережно!".

Чернівці та Чернівецька область

"Слава Богу, нічого поганого я не бачу. Можуть бути невеликі прильоти, але нічого поганого я не бачу. Але моральна ситуація там дуже важка", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше екстрасенс Макс Гордєєв відповів, коли повністю звільнять Схід України.

Також УНІАН писав, що таролог назвала місяць, коли Україна може перемогти окупантів.

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