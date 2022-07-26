Макс Гордєєв запевняє, що пара впустила у своє інтимне життя сторонніх людей.

Авторитетний український екстрасенс Макс Гордєєв дав інтерв'ю ведучому "Люкс ФМ" Славі Дьоміну. Слава поставив кілька питань, які цікавили його коментаторів. Публіка цікавилася не тільки політичними темами, а й особистим життям деяких зірок. Так, в екстрасенса запитали, чому ж насправді розлучилися Надія Дорофєєва і Володимир Дантес.

Гордєєв розповів, що йому це питання озвучують вже не вперше.

"Не треба було практикувати сексуальні ігри вчотирьох. Я серйозно кажу. Груповуха не призводить ні до чого іншого. Я це вже дивився по картах, чесно. Мене питала про це вже одна дівчина, репортер. Люди просто спробували груповушку. А як ти ще можеш пояснити те, що вона (Надя, - ред) полюбила одного хлопця (Михайла Кацуріна, - ред), а хлопець (Вова, - ред) полюбив дівчину (Дашу Кацуріну, - ред) цього ж хлопця? Так уже склалося. Були якісь контакти, спільний відпочинок, близьке спілкування, яке це і породило. Однозначно", - прокоментував Макс.

Однак експерт не бачить ніякого хорошого майбутнього для нових пар.

"Я бачу, що Михайло і Вова дуже схожі між собою навіть енергетично. Вони - "люди світу". Але я на 100% відчуваю, що жодна з цих пар не складеться. Можливо, ми навіть побачимо повернення нашої улюбленої пари", - резюмував Макс Гордєєв.

Нагадаємо, відомий екстрасенс відповів, чи виросте курс долара до 50 гривень.

Також УНІАН писав, що Макс Гордєєв передбачав звільнення Арестовича. За словами екстрасенса, політик вичерпав кредит довіри.

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