Авторитетний український екстрасенс Макс Гордєєв дав інтерв'ю ведучому "Люкс ФМ" Славі Дьоміну. Слава поставив кілька питань, які цікавили його коментаторів. Публіка цікавилася не тільки політичними темами, а й особистим життям деяких зірок. Так, в екстрасенса запитали, чому ж насправді розлучилися Надія Дорофєєва і Володимир Дантес.
Гордєєв розповів, що йому це питання озвучують вже не вперше.
"Не треба було практикувати сексуальні ігри вчотирьох. Я серйозно кажу. Груповуха не призводить ні до чого іншого. Я це вже дивився по картах, чесно. Мене питала про це вже одна дівчина, репортер. Люди просто спробували груповушку. А як ти ще можеш пояснити те, що вона (Надя, - ред) полюбила одного хлопця (Михайла Кацуріна, - ред), а хлопець (Вова, - ред) полюбив дівчину (Дашу Кацуріну, - ред) цього ж хлопця? Так уже склалося. Були якісь контакти, спільний відпочинок, близьке спілкування, яке це і породило. Однозначно", - прокоментував Макс.
Однак експерт не бачить ніякого хорошого майбутнього для нових пар.
"Я бачу, що Михайло і Вова дуже схожі між собою навіть енергетично. Вони - "люди світу". Але я на 100% відчуваю, що жодна з цих пар не складеться. Можливо, ми навіть побачимо повернення нашої улюбленої пари", - резюмував Макс Гордєєв.
Нагадаємо, відомий екстрасенс відповів, чи виросте курс долара до 50 гривень.
Також УНІАН писав, що Макс Гордєєв передбачав звільнення Арестовича. За словами екстрасенса, політик вичерпав кредит довіри.