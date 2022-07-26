Макс Гордєєв передрік курс іноземної валюти на найближчий час.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв дав свій прогноз щодо курсу долар на найближчий час. Слава Дьомін запитав, чи зросте валюта до 50 гривень за 1 долар. Експерт відповів негативно.

"Навряд. Бачу 40 гривень, це буде точно. До кінця року лолар буде триматися на такому рівні. Може трохи підніматися, змінюватися буде хвилями. 50 гривень за долар не бачу", - прокоментував Гордєєв.

Нагадаємо, нещодавно екстрасенс Макс Гордєєв зробив останній прогноз щодо війни в Україні. А серпні, за його словами, відбудеться переломний момент, коли Україна почне перемагати в цій війні. Спочатку Збройні Сили України почнуть звільняти наші території, а потім і бойові дії почнуть вщухати.

Також УНІАН писав, що астролог спрогнозувала швидке загострення війни в Україні.

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