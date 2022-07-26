Відомий екстрасенс переконаний, що головний кумир українок вже скоро піде зі своєї посади.

Екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що незабаром на Олексія Арестовича чекає звільнення з його посади. За словами експерта, головний кумир українок вже вичерпав кредит довіри, тому йому все рідше довіряють відповідальні завдання.

"Дуже скоро це (звільнення, - ред) буде. Його вже попросили, як кажуть. Він вже не з'являється на каналах практично, як це було раніше. Проблема в тому, що його сила перетворилася на негативну вібрацію. Знаєш, коли людина за секунду стала відомою, вона просто не змогла з цією енергією впоратися. Тому маємо те, що маємо", - коментує Гордєєв.

"У чомусь він правий, звичайно. Але зараз він вичерпав кредит довіри у людей. Це такий персонаж, який повинен був бути на війні", - резюмував Макс Гордєєв.

Нагадаємо, раніше Гордєєв вже прокоментував найближче майбутнє для курсу долара. За його словами, до позначки в 50 гривень іноземна валюта не підніметься.

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