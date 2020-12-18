Загальний сигніфікатор грошей-Юпітер, в кінці 2020 року виходить зі знака Козерога, де майже весь 2020, був у статусі свого падіння.

Достаток, гроші і матеріальне благополуччя людини залежить від того, яким способом вона накопичує і витрачає гроші, як усвідомлює себе, свою систему цінностей і вміння оцінити що-небудь. Матеріальний успіх залежить від розвитку своїх талантів, здібностей і майстерності. Це є джерелом енергії для кар'єри. Якщо людина буде займатися улюбленою справою і використовувати свій талант, то отримає винагороду у вигляді грошей і матеріальних цінностей.

Загальний сигніфікатор грошей-Юпітер, в кінці 2020 року виходить зі знака Козерога, де майже весь 2020, був у статусі свого падіння. Весь світ відчув цей вплив дуже сильно. Наступний транзит Юпітера за знаком Козерога буде через 12 років. У 2021 році Юпітер рухається по знаку Водолія, де проявляє себе набагато вільніше, на 2,5 місяці заходить в знак Риб, де має статус свого управління, тому для всіх, у грошовому відношенні, 2021 рік виявиться набагато сприятливішим, ніж попередній, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Венера також характеризує і описує поняття "гроші", але вона більше говорить про матеріальні цінності, ніж про конкретні гроші. У 2020 році була ретроградна в травні – червні, а в 2021 році ретроградність Венери почнеться 19 грудня, що значно збільшує можливості для набуття міцного матеріального фундаменту.

Читайте такожДва знаки Зодіаку купатимуться в успіху: астролог склала гороскоп везіння на 2021 рікЗнак Тельця говорить про базу, грунт під ногами людини, про ступінь стабільності і стійкості в грошах і майні людини. З листопада 2019 в цьому знаку знаходиться Уран і буде ще тут до 2026 року. У цей період фінансовий успіх залежить від здатності і готовності пристосовуватися до змін. Необхідно позбавлятися від обмежень, старих установок, об'єднуватися в спільноти і формувати колективи однодумців. Запорука фінансового успіху в 2021 році-конструктивний підхід до справ і користь для суспільства. Інтернет, нові інформаційні технології, онлайн-бізнес, все більше буде входити в життя кожної людини, тому, для того, щоб відчувати себе комфортно в матеріальному плані, необхідно вчитися працювати на інтернет ресурсах, освоювати сучасні професії і не боятися впроваджувати в життя все нове і сучасне.

Плутон продовжує рух по знаку Козерога, обмеження, накладені Сатурном закінчилися, тому що планета норм, правил і обмежень, з 17 грудня 2020 знаходиться в знаку Водолія. У 2021 році, ситуація у світовій грошовій системі стабілізується. Плутон є владикою підземного царства і вважається Богом незліченного багатства, величезних скарбів (всі дорогоцінні метали) знаходяться саме під землею. Одним із символів Плутона є ріг достатку, бажано, щоб в кожному будинку цей символ був присутній.

Більш того, 2021 – це Рік Бика, що дуже співзвучно зі знаком Тельця. Словом "Тілець" раніше називали биків, причому, будь-яких, незалежно від роду і виду. Тому, всі впливи космічних ритмів такі, що кожен отримає шанс знайти фінансовий успіх, головне його розглянути і правильно скористатися. Важливо також пам'ятати, що крім матеріальні є і духовні цінності, розуміючи це, людина зможе забезпечити свою фінансову стабільність.

ОВЕН

Підвищення власного самовладання, дозволить вам здійснювати повний контроль над своїми грошовими і матеріальними справами. Укладені протягом року партнерства і знайомства, обов'язково будуть корисні для набуття фінансового комфорту, хоча вони розвиваються повільно. Матеріальні успіхи протягом року досягаються, перш за все, завдяки витримці або наполегливій праці. Це рік зростання завзятості, витримки в справах і планах, старанності і хорошого ставлення до вас з боку керівництва. Все це допоможе вам в успішному просуванні розпочатих справ. Можливий досить скромний, але важливий для вас професійний і матеріальний прогрес.

ТІЛЕЦЬ

Завдяки новим впровадженням, а також роботі в технічному секторі, буде також можливе досягнення хороших прибутків. Можлива зміна сфери зайнятості, або повне оновлення та реорганізація виробництва. Це рік широких можливостей для оригінального, творчого індивідуального прояву і самореалізації. Буде супроводжувати удача в фінансових справах лише в тому випадку, якщо ви працюєте в колективі і вам не чужі прояви прогресу в будь-якому вигляді. Сприятливий період для грошових оборотів, продажу і покупок, фінансових угод і грошових інвестицій, в тому числі, в інтеренет-проекти.

БЛИЗНЮКИ

Розвиваються багатообіцяючі відносини з впливовими людьми, покровителями. Вдалий час, як для закріплення досягнутого успіху, так і початку великих проектів, відкриття підприємств і укладення довгострокових комерційних угод, підписання договорів. Можна зайнятися складанням плану роботи, подальших дій, закласти матеріальний фундамент. Велика можливість творчого, професійного самовираження і гідної винагороди за виконану роботу. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід і мудрість представників старшого покоління.

РАК

Ви можете розраховувати на допомогу начальства, впливових осіб, офіційних і правоохоронних органів. Добре, якщо ви підтримуєте ідеї благодійності - це дозволить більш ефективно залучати ресурси для підтримки соціальних ініціатив, що звичайно ж, в результаті, буде корисно і для вас. Маєте можливість вдало вирішити юридичні питання, пов'язані з майном, бізнесом. Укладайте угоди, підписуйте контракти. Цей період сприятливий для розумних фінансових інвестицій. Сприятливі зв'язки з іноземцями, вкладення в іноземний бізнес, комерційні угоди за кордоном.

ЛЕВ

Уникайте оптимістичної оцінки стану своїх справ, а також необдуманих витрат і покупок. Можливо, вам належить понести втрати, яких, однак, ви могли б уникнути при більш розумному веденні справ, залученні допомоги фахівців, економії своїх ресурсів. Вам може бути запропонована угода, що приваблює вас своїм розмахом, але надалі ви через це понесете збитки. Особливо несприятливо протікають ваші справи за кордоном і з іноземними партнерами. Рік сприятливий для реформування старого виробництва, планування, але на великі прибутки, ви, навряд чи, можете розраховувати в 2021 році.

ДІВА

Не виключено отримання досить великого прибутку, а також вдалий збіг обставин, поява нових шансів і можливостей, завдяки партнерам, перевірених часом. Рік хороший також для оформлення важливих документів, відкриття нових і дочірніх підприємств або свого бізнесу, зрозуміло, з максимальним використанням Інтернет-ресурсів. У період з травня по липень виникають складнощі і перешкоди у вирішенні ділових і фінансових питань, надії в цей період не виправдовуються. Можливе зіткнення з законом, проблеми з кредитами та податковою інспекцією. Утримайтеся від нових контактів з іноземними або далекими партнерами.

ТЕРЕЗИ

Вдалий збіг обставин, принесе вам визнання і грошові успіхи. Фінансовий рівень зросте, при мінімальних витратах зусиль з Вашого боку. Якщо ви хочете зайняти керівний пост, прийшов саме час кинутися до цієї мети. Але, як і при будь-яких вдалих обставинах, існує небезпека неправильно розпорядитися ними. Приймаючи занадто багато як належне, ви можете не відчути необхідності змінити існуючий стан речей і в результаті пропустіть можливості. Хоча більшість ситуацій будуть сприятливими, у багатьох випадках, удача цього періоду залежить від вашої готовності багато поміняти в своєму житті.

СКОРПІОН

Наполеглива робота, планування і організованість, присутні в минулому, принесуть заслужену винагороду. Протягом року виникають ситуації і пропозиції, які спочатку здаються райдужними і перспективними, але з яких-небудь причин до завершення або підписання договорів справа не доходить. Це може привести вас в замішання, до втрати віри в себе і більше не робити спроб якось поліпшити якість свого життя. Але, через деякий час, це виявляється для вас удачею (наприклад, ви зберегли свій час і гроші, або посаду, на яку Ви розраховували - скоротили).

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливий період для вирішення фінансових проблем-отримання і повернення боргів, кредитів, розподілу спільних ресурсів. Вдалі можливості слід розглядати з двох точок зору-минулого і сьогодення, тобто минулі невдачі виявляються фундаментом для щасливого сьогодення. Всі сприятливі події, що трапляються в цей час, навіть якщо і здаються спочатку фантастичними і навіть дивними, в результаті принесуть вагомий і тривалий матеріальний результат. Ви зможете виправити помилки, які в минулому призвели до невдач і скористатися набутим досвідом, щоб почати новий прибутковий проект.

КОЗЕРІГ

Ви маєте можливість вирішити важливі фінансові та матеріальні питання. Період сприятливий для наукових досліджень і технологічних розробок. Актуалізуються питання оподаткування, страхування, спадщини або розподілу прибутку і вкладення спільного капіталу. Якщо ви давно прагнули до керівного посту, прийшов саме час зайняти його. Ваші дії виявляться конструктивними і привернуть до вас покровителів і наставників. Звернення за допомогою будуть задоволені, але від вас буде потрібно величезна витримка, працьовитість і дисципліна, вміння слухати і виконувати вчасно роботу і вимоги керівництва.

ВОДОЛІЙ

Можливі великі зміни на професійній ниві або в бізнесі. Рік вдалий для зміни місця роботи або характеру діяльності. Це важливий період професійного розвитку і зростання, тому варто його використовувати максимально. Сміливо проводите фінансові операції, вже незабаром ви можете розраховувати на прибуток. Взаємодійте з начальством і впливовими особами: Ви отримаєте розуміння, підтримку, матеріальну допомогу, похвалу, нагороди, можете домогтися підвищення на посаді, заняття більш високого суспільного або професійного становища. Вдалий період для вирішення юридичних питань, початку нового довгострокового проекту. Зростає ваша соціальна значимість.

РИБИ

Тривалі, далекі відрядження дадуть прекрасні професійні та матеріальні результати. Особливо вдалий період-з травня по липень. Ці три місяці-вдалий період для здобуття фінансової самостійності. Також, протягом року нагадують про себе помилки минулих років, але цей досвід дасть вам почуття великої особистої відповідальності і можливості значно наблизитися до життєвої мети. У виробничій сфері на вас покладаються великі обов'язки, але винагорода буде відповідною. Ви отримаєте визнання ваших заслуг, можливості творчого самовираження та впровадження прогресивних методів та ідей, просування службовими сходами, що дасть значне поліпшення фінансового становища.

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Автор: УНІАН