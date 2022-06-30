Перший день другого місяця літа несе дуже сильну енергетику і кардинальні зміни в долях багатьох людей.

Астрологи стверджують, що початок місяця завжди є енергетично сильним періодом. Якщо говорити про 1 липні, то дана дата є максимально сприятливою для прийняття доленосних рішень, важливих поїздок, переїздів та іншого.

Овен

Для Овнів даний день - відмінний для планування поїздок або для подорожей. Умови будуть дуже сприятливими, зірки вам допоможуть.

Телець

Тельці в п'ятницю будуть займатися розв'язанням робочих питань. Після деяких труднощів кар'єрні досягнення нарешті почнуть вас радувати. Головне - не зупиняйтеся.

Близнюки

Начальство оцінить вашу завзятість і наполегливість. Ви будете нагороджені за старання і безсонні ночі. На вас ч екає премія або підвищення заробітної плати.

Рак

На Раків чекає зустріч з людьми з минулого. Це можуть бути як приємні, так і не дуже приємні контакти.

Також прийде якась важлива новина, яка вплине на найближче майбутнє.

Лев

Цей день - відмінна можливість для того, щоб розібратися зі своїми думками, зайнятися медитацією, побути на самоті.

Діва

Діви, 1 липня для вас - відмінна можливість зустрітися з друзями, розслабитися, розважитися. Найближчим часом вас не очікують ніякі серйозні навантаження, а життям можна насолоджуватися, дихаючи на повні груди.

Терези

Поруч з вами є люди, які спробують вас обдурити. Будьте пильні і постарайтеся не конфліктувати з оточуючими. Це відіб'ється негативно на вашому самопочутті.

Скорпіон

1 липня - сприятливий день, щоб відновити спілкування з людьми, з якими довгий час конфліктували раніше. Варто забути і відпустити старі образи, щоб не тягнути за собою це.

Стрілець

Стрільці розвиваються професійно. У них все складається добре, що не може не радувати.

Астрологи радять не забувати про відпочинок, щоб не "вигоріти".

Козеріг

На Козерогів чекають сварки з близькими або колегами по праці. Хтось може провокувати вас на конфлікти, проте це вкрай негативно відіб'ється і на вашій репутації, і на самопочутті.

Водолій

Спробуйте провести цей день в форматі "роботи над помилками", зробити аналіз причин колишніх промахів і їх наслідків. Це допоможе досягти успіху як в роботі, так і в міжособистісних відносинах з оточуючими.

Риби

Прийшов час викреслити з життя людей, які намагаються заподіяти вам зло. Негатив, який вам випромінюють, терпіти не потрібно.

Нагадаємо, стало відомо, хто зі знаків Зодіаку самий невдачливий.

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