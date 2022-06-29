Найменше доля прихильна до цих трьох знаків.

Астрологи виділили топ-3 знаки Зодіаку, яким щастить найменше. Вони рідко отримують бажане, коли просять чогось у долі, і часто заздрять "везунчикам".

Терези

Очолить рейтинг антивезунчіків осінній знак зодіаку. Не можна їх назвати абсолютними невдахами, проте їх бажання рідко збуваються. В основному вони досягають своїх цілей і планів тільки шляхом старанної праці, а не за щасливим збігом обставин. А ще у цих людей часто трапляється "п'ятниця, 13 - е" - день, коли не щастить, все падає з рук і здається, ніби весь світ в якійсь змові проти них.

Рак

Раки - другі, кому щастить найменше. Вони скептично ставляться до долі і тому, що все вирішено за них, тому списують всі свої невдачі на нестачу професіоналізму і наполегливості. Звичайно, всі по-своєму домагаються успіху, проте уродженцям цього знака Зодіаку явно не варто чекати манни небесної.

Козеріг

Їм іноді, звичайно, щастить, проте відбувається це вкрай нечасто. Козероги - дуже наполегливі і працьовиті, що допомагає їм досягти бажаного. Однак найчастіше Фортуна не на їхньому боці, що часом жахливо демотивує.

Астрологи підкреслюють, що найбільш везучими знаками Зодіаку є Скорпіони, Стрільці і Близнюки. До них дуже прихильні зірки, планети і доля. Вони вміють виходити сухими з води і долати різні складні ситуації.

Нагадаємо, названо 3 знака Зодіаку, які найкраще вміють брехати.

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