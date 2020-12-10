Гороскоп на п'ятницю, 11 грудня 2020 року радить Близнюкам уникати покупок і поїздок. Левам вдасться виконати багато справ.
Про це пише slovofraza.
Овен
Страх-найголовніший наш ворог і піти далі можна лише переборовши його і зробивши другом. Не бійтеся відкриватися і відкривати себе.
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Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед. Приділяйте увагу фізичним вправам і тому, що ви їсте.
Близнюки
Доба буде сприятливими для тренування власної сили волі і внутрішньої стійкості. Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.
Рак
У цей день вас будуть неабияк дратувати правила, які встановили інші. Набирайтеся сміливості і відстоюйте власні рамки.
Лев
Удача в цей день на вашому боці, як і запас сили. Візьміться за заплановане-вам може вдатися зробити навіть більше, ніж ви очікуєте.
Діва
Доба позитивно впливатиме на вас. Завтра легко буде відчути підтримку інших і впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть вагомі плоди.
Терези
Насолоджуйтеся своєю внутрішньою силою і спокоєм сповна. Вам ця підзарядка незабаром знадобиться.
Скорпіон
Мудрість і витримка будуть супроводжувати вас завтра, а тому складні справи і завдання будуть даватися легко.
Стрілець
Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням. Любіть себе і не думайте про те, як догодити іншим.
Козеріг
Завтрашній день буде сприятливим для творчості і романтики. Ідеальний час, щоб втілити в життя яке-небудь зі своїх потаємних мрій.
Водолій
Завтра буде вдалий день для турботи про себе. Прислухайтеся до ваших глибинних потреб і бажань. Не зволікайте з самодопомогою - ви у себе найголовніші.
Риби
Будьте розважливими, розсудливими і обережними. У цю добу ви можете пережити моменти страху і небезпеки.
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