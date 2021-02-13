Завтра у багатьох з'явиться час для відпочинку.

Забудьте про роботу хоча б на один день: завтра зірки гороскопу більше схиляють до фантазій, ніж до конкретних справ. Плани, побудовані в цей день, якими б вони не були грандіозними, навряд чи будуть відрізнятися надійністю. Тому, щоб уникнути фінансових втрат, краще навіть не намагайтеся втілювати їх у життя.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра зірки гороскопу будуть схиляти вас бездумно плисти за течією, не звертаючи уваги на різного роду проблеми і непорозуміння. Навіть від тих справ, які вимагають термінового втручання, теж захочеться відсторонитися.

Телець

Завтра вам буде складно утримувати в собі свої емоції і бажання. Ховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде. Найкраще, що можна завтра порадити – це знайти своїм почуттям який-небудь безпечний громовідвід.

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Близнюки

Завтра у вашій душі романтичність чудовим чином буде уживатися з практичністю і розважливістю. В яких би ви хмарах завтра не витали, десь в глибині їх мозку буде сидіти уважний бухгалтер з великими канцелярськими рахунками. Він дозволить вам наробити великих дурниць.

Рак

Завтра вас буде хороший шанс збагатити і урізноманітнити свій внутрішній світ. Непогано витратити вільний час на спілкування з цікавими людьми на форумах або в реалі, завести нові знайомства.

Лев

Завтра вас будуть раз у раз долати гострі напади самоїдства і самокопання. Постарайтеся не надто захоплюватися подібним самобичуванням. Досить просто зробити висновки на майбутнє, щоб більше вже не повертатися до цієї теми.

Діва

Завтра у вас прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день ви ризикуєте провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть напрочуд гарні.

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Терези

Завтра ви весь день будете намагатися тримати себе в руках, не реагуючи на прикрі непорозуміння. Непорозумінь же обіцяє бути багато. Проявити стриманість у вас, швидше за все, вийде. Але напруга в душі залишиться.

Скорпіон

Завтра спроби звалити на вас будь-які справи, що не входять в коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїм ви будете схильні ставитися не надто відповідально. День обіцяє пройти спокійно, а рішення усяких проблем з чистою совістю можна відкласти на потім.

Стрілець

Завтра може народитися грандіозна ідея з приводу перебудови свого будинку. Ідея ця буде з усіх боків симпатичною, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується.

Козеріг

Завтра всі ваші думки і плани будуть відрізнятися надзвичайною глибиною і яскравістю. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим, хто володіє творчою фантазією.

Водолій

Завтра вам захочеться на час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами або відносинами. Іноді така політика закривання очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають, і вирішувати їх все-таки доведеться.

Риби

Завтра в душі у вас буде вирувати якщо не котел, то, як мінімум, казанок з протиріччями. З одного боку, вам захочеться бути стриманими, з іншого ж – навряд чи це вийде. Завтра вам краще відразу сказати людині в очі все, що вони про неї думаєте, ніж намагатися зам'яти ситуацію.

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Автор: УНІАН