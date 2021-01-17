У понеділок прислухайтеся до своїх амбіцій.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Скоро всі ваші справи підуть вгору. Завтра вам краще залишитися вдома.

Телець

Завтра вам варто подбати про інших.

Близнюки

Завтра власникам автомобілів треба вкрай обережно поводитися на дорозі. Що стосується проблем в особистому житті, зверніться за порадою до родичів.

Рак

Не зривайтеся на близьких через свої труднощі. Будьте уважні з фінансами.

Лев

Завтра Леви можуть знайти пригоди на свою голову, а потім не знатимуть, як з них вибратися. Для запобігання подібних ситуацій, не лізьте туди, куди вас не просять.

Діва

Завтра Дівам треба вирішувати свої особисті питання. Вечір присвятіть собі і друзям.

Терези

До вас прийде відповідь на питання, яку ви довго шукали.

Скорпіон

Щоб впоратися з усіма труднощами, вам варто бути гнучким і використовувати свою фантазію.

Стрілець

Наведіть завтра порядок не тільки в справах, але і у своїй голові.

Козоріг

Козерогів чекає хороший день, який ви захочете присвятити родині. Про роботу думати не варто.

Водолій

Водоліїв в цей день чекає небувала радість і приємна звістка. Увечері просто відпочиньте.

Риби

Завтра ви захочете трохи попрацювати, але близькі будуть всіляко вас переконувати.

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Автор: УНІАН