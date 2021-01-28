Гороскоп на п'ятницю, 29 січня 2021 року, радить Терезам приділити собі більше часу. Риб очікує в цей день великий приплив натхнення.
Про це пише slovofraza.
Овен
Зірки обіцяють Овнам любовне переживання, яке подарує їм натхнення на довгий період. Нарешті ваше особисте життя покращиться.
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Тельцям не варто в цей день ворушити минуле. Також завтра не найкращий час для покупок і походів в людні місця.
Близнюки
Близнюкам потрібно в цей день серйозно задуматися над життям. Тим представникам знака, які шукають житло, варто звернути увагу на сьогоднішні варіанти. За прогнозами астрологів, житло яке ви знайдете в п'ятницю, вам краще підійде.
Рак
Раки завтра намагатимуться знайти шляхи з ситуації, що склалася. Якщо будете впертими і захочете відвоювати своє місце під сонцем – можете очікувати перемогу.
Лев
У Левів завтра виникне бажання побалувати себе обновками. Новий одяг або декор в будинку допоможе вам поліпшити настрій.
Діва
Діви в цей день захочуть вирішити свої фінансові проблеми, тому звернуться за допомогою до друзів. Будьте максимально ввічливими і поцікавтеся, чи не наносите ви їм в цьому питанні дискомфорт.
Терези
Терезам завтра варто приділити час собі. Забудьте хоча б на один день про робочі плани, а займіться тим, що приносить вам найбільше задоволення.
Скорпіон
Скорпіонам не варто хвалитися в цей день. Ваші дорогі покупки нікого не здивують. Ймовірно, хтось із ваших близьких вам позаздрить і буде плести проти вас змову.
Стрілець
Стрільцям потрібно подумати про побут. П'ятниця-гарний час для ремонту або генерального прибирання. Енергії у вас в цей день буде з надлишком.
Козеріг
Козероги можуть відкрити для себе в цей день нові помисли та ідеї. Ймовірно, ви знайдете для себе нове хобі.
Водолій
Водоліям варто бути обачними в цей день, адже вони можуть зіткнутися з проблемами. Не засмучуйтеся, якщо виявиться, що ви кудись запізнилися. Реагуйте на маленькі труднощі спокійно.
Риби
Риб в цей день чекає великий приплив натхнення. Використовуйте його на близьких серцю задумах. Справи, пов'язані з сім'єю, треба вирішувати в перший день.
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