Гороскоп радить Терезам приділити собі більше часу. На Риб очікує в цей день великий приплив натхнення.

Гороскоп на п'ятницю, 29 січня 2021 року, радить Терезам приділити собі більше часу. Риб очікує в цей день великий приплив натхнення.

Про це пише slovofraza.

Овен

Зірки обіцяють Овнам любовне переживання, яке подарує їм натхнення на довгий період. Нарешті ваше особисте життя покращиться.

Тельцям не варто в цей день ворушити минуле. Також завтра не найкращий час для покупок і походів в людні місця.

Близнюки

Близнюкам потрібно в цей день серйозно задуматися над життям. Тим представникам знака, які шукають житло, варто звернути увагу на сьогоднішні варіанти. За прогнозами астрологів, житло яке ви знайдете в п'ятницю, вам краще підійде.

Рак

Раки завтра намагатимуться знайти шляхи з ситуації, що склалася. Якщо будете впертими і захочете відвоювати своє місце під сонцем – можете очікувати перемогу.

Лев

У Левів завтра виникне бажання побалувати себе обновками. Новий одяг або декор в будинку допоможе вам поліпшити настрій.

Діва

Діви в цей день захочуть вирішити свої фінансові проблеми, тому звернуться за допомогою до друзів. Будьте максимально ввічливими і поцікавтеся, чи не наносите ви їм в цьому питанні дискомфорт.

Терези

Терезам завтра варто приділити час собі. Забудьте хоча б на один день про робочі плани, а займіться тим, що приносить вам найбільше задоволення.

Скорпіон

Скорпіонам не варто хвалитися в цей день. Ваші дорогі покупки нікого не здивують. Ймовірно, хтось із ваших близьких вам позаздрить і буде плести проти вас змову.

Стрілець

Стрільцям потрібно подумати про побут. П'ятниця-гарний час для ремонту або генерального прибирання. Енергії у вас в цей день буде з надлишком.

Козеріг

Козероги можуть відкрити для себе в цей день нові помисли та ідеї. Ймовірно, ви знайдете для себе нове хобі.

Водолій

Водоліям варто бути обачними в цей день, адже вони можуть зіткнутися з проблемами. Не засмучуйтеся, якщо виявиться, що ви кудись запізнилися. Реагуйте на маленькі труднощі спокійно.

Риби

Риб в цей день чекає великий приплив натхнення. Використовуйте його на близьких серцю задумах. Справи, пов'язані з сім'єю, треба вирішувати в перший день.

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Автор: УНІАН