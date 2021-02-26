У цьому місяці вам потрібно провести роботу над собою.

Для Скорпіона березень стане часом переосмислення свого життя і планів на майбутнє, пошуку сенсу життя. Березень покаже Скорпіонам, що сім'я і робота у вашому житті щільно пов'язані і вам потрібно вдосконалюватися у всіх сферах, йдеться у гороскопі TamBY.info.

У цьому місяці вам потрібно вдосконалюватися і рости над собою. Вам зараз потрібен струс, і тільки чужий погляд зможе знайти причину проблеми. Якщо на роботі вас візьмуться критикувати, не закривайте вуха. Вам може бути прикро, але варто попрацювати над своїми недоліками. Також варто прислухатися до критики рідних і друзів.

Сприятливі дні березня 2021 року для Скорпіонів:

1, 10, 11, 15, 24, 25.

Несприятливі дні Скорпіонів у березні 2021 року:

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Гороскоп для Скорпіонів в кар'єрі і грошах

У березні закінчити свої проекти і завдання буде непросто. Для того, щоб впоратися зі своїми робочими обов'язками, вам потрібно повчитися і підняти кваліфікацію. Без додатково навчання ви не досягнете успіхів. Гороскоп радить вам не лінуватися і вдосконалювати свої знання.

Не потрібно ставити перед собою наполеонівські плани і намагатися встигнути більше, ніж ви можете. У березні є ймовірність виникнення конфліктів з колегами. Не будьте войовничими і не грубіть у відповідь на критику. Якщо в словах критикує є частка правди, то потрібно працювати над собою.

У березні ви будете дуже популярні у протилежної статі. Зверніть увагу на тих, хто проявляє до вас симпатію або подає знаки уваги. З цією людиною ви можете побудувати серйозні відносини.

А ось сімейним Скорпіонам слід переглянути своє ставлення до партнера. Вам потрібно бути більш м'яким і тактовним, менше дратуватися. Поспішати зі шлюбом в березні не варто - це не сприятливий місяць. Дізнайтеся половинку краще, поживіть з нею разом.

Прогноз для Скорпіона в здоров'я на березень

У цьому місяці велика ймовірність розвитку простудних захворювань. Якщо Скорпіони захворіють, то слід обов'язково звертатися до фахівця - самолікування може бути дуже небезпечним! Також є ризик розвитку професійних захворювань. У березні не варто нехтувати контрацепцією, оскільки ваше сексуальне здоров'я зараз вразливе.

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Автор: Катерина Пулатова