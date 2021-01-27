Лютий буде складним місяцем для Раків в емоційному плані.

Лютий 2021 буде гучним і повним подій для Раків. Вам доведеться вирішувати безліч питань і спілкуватися з багатьма людьми, що може бути важко для сором'язливих і мовчазних Раків. Намагайтеся мислити позитивно і не концентруватися на поганому. Напруженим періодом буде перший тиждень лютого - ви можете зіткнутися з насмішками і приниженнями. Вам знадобиться підтримка сім'ї. Останні два тижні лютого - сприятливий період для кохання і дружби, а також для відновлення спілкування.

У лютому Ракам не рекомендується влазити в чужі проблеми. Ви можете допомогти близькою порадою, але не беріть на себе чужу роботу - зробите тільки гірше. Протягом усього місяця вас чекають фінансові труднощі - підготуватися до них потрібно заздалегідь.

Сприятливі дні для Раківв лютому 2021 року:

1, 2, 11, 12, 20, 22, 23, 26.

Несприятливі дні для Раків в лютому 2021 року:

3, 4, 9, 13, 16, 18, 24, 25.

Прогноз для Раків у кар'єрі та фінансах

Дуже важливими для вас будуть хороші відносини з начальством і колегами. У лютому перед вами виникнуть робочі завдання, які ви не зможете вирішити без команди. Домовлятися з партнерами і клієнтами в цьому місяці буде непросто. В середині місяця на роботі розгориться конфлікт у вашому колективі. Не приймайте нічию сторону і тримайтеся від нього якнайдалі. У лютому вас чекають фінансові труднощі і незаплановані великі витрати. Тримайте заначку на такий випадок і не беріть в цьому місяці кредити і гроші в борг - інакше будете дуже довго розплачуватися. Ракам потрібно з розумом розпоряджатися фінансами і купувати лише необхідні речі.

Прогноз для Раків в коханні і сім'ї

Емоційна сфера ваших відносин з половинкою буде нестабільною. У лютому вас чекають скачки настрою: спочатку ви з партнером будете веселитися, потім між вами спалахне сварка, а через день нахлине пристрасть. Вам буде дуже важко зрозуміти настрій і бажання вашої половинки. В кінці лютого відносини кардинально зміняться - або ви вийдете на новий рівень, або розлучитеся.

Читайте такожСексуальний гороскоп на лютий 2021: кого чекають найбільш палкі ночіВ середині лютого самотніх Раків чекає взаємний романтичний потяг і хороша можливість почати відносини. Марно шукати свою половинку серед знайомих і друзів - з вашою долею ви познайомитеся лише в цьому місяці.

Прогноз здоров'я для Раків на лютий

Ваше самопочуття в лютому буде стабільним. Якщо ви маєте хронічну або затяжну хворобу - не чекайте одужання в цьому місяці, але і нові захворювання вам не загрожують. У лютому ви зіткнетеся з безліччю труднощів, через що часто будете відчувати стрес. Прийти до тями допоможе спорт і часті прогулянки на природі. Це вдалий час для придбання абонемента в спортзал або басейн. В останній тиждень місяця відмовтеся від алкоголю і жирного м'яса.

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Автор: Катерина Пулатова