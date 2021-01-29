Лютий пройде для Стрільців благополучно.

Останній місяць зими для Стрільців буде вдалим і спокійним періодом. Стресових і конфліктних ситуацій в цьому місяці не передбачається. Знайомства, які зав'язалися у вас в цьому місяці, будуть дуже корисні. У лютому ви будете одним з найщасливіших знаків - в будь-якій справі вас буде супроводжувати успіх. Однак хитрувати і намагатися заробити нечесним шляхом не варто - нічого не вийде.

При можливості відкладіть будь-які далекі поїздки і відрядження в цьому місяці. Також уникайте суперечок і не давайте непрошених порад. Ваші близькі і друзі повинні самі вирішувати свою долю - ваша допомога їм тільки зашкодить. А ось вам відмовлятися від чужих порад не варто - саме в них ви можете почути дуже важливу інформацію.

Сприятливі дні для Стрільця в лютому 2021 року:

3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 26, 27.

Несприятливі дні для Стрільця в лютому 2021 року:

4, 6, 11, 12,18, 19, 23, 24.

Прогноз для стрільців у роботі та фінансах на лютий

На роботі в цьому місяці ви нічого не досягнете наодинці. Звертайтеся за допомогою до старших і більш досвідчених колег. Якщо це можливо, краще вам працювати в парі з кимось. Стрільцям-керівникам варто відкласти всі важливі зустрічі, контракти та конференції на кінець місяця - це найвдаліший час для вас. На роботі не проявляйте неприязнь до колег і замовників. Намагайтеся посміхатися навіть тим людям, які вам неприємні, щоб не нажити ворогів.

Середина і кінець лютого порадують вас можливістю отримати додатковий дохід. В цілому в лютому у вас не буде проблем з фінансами. Якщо у вас з'являться зайві гроші - краще не витрачати їх, а відкласти на майбутнє. У цьому місяці Ви зможете накопичити велику суму грошей, якщо відмовтеся від зайвих витрат. Ці заначки виручать вас в наступному місяці.

Прогноз для стрільців в коханні і сім'ї

Удача в коханні буде супроводжувати тих Стрільців, які перебувають у шлюбі. Якщо ви ще не зробили пропозицію своїй половинці - зробіть це в лютому. Не чекайте першого кроку від свого партнера - вам потрібно проявляти ініціативу. Сімейних Стрільців чекає ідилія у відносинах. Однак в кінці місяця ви будете занадто чутливі і ревниві, що може зіпсувати спілкування. Постарайтеся не ображатися через дрібниці і не надумувати неіснуючі проблеми. У перші два тижні лютого вам варто відвідати батьків, а в останні два - поїхати на природу з дітьми.

Читайте такожПовна 28 січня обіцяє багатство трьом знакам ЗодіакуУ лютому не варто розривати відносини з другою половинкою, навіть якщо ви зовсім не бачите майбутнього з нею. Зачекайте до березня - можливо у вас все налагодиться. Самотнім Стрільцям не варто шукати свою любов серед друзів або знайомих. Вдалими для вас будуть знайомства в Інтернеті.

Прогноз здоров'я на лютий для Стрільців

В останній місяць зими у Стрільців можуть бути проблеми з серцево-судинною системою. Також є ризик підхопити застуду. У лютому приділіть увагу стану вашої шкіри. Розслабляйтеся після роботи за допомогою масажу, спа або лазні. У перший тиждень лютого не вживайте алкоголь і жирне м'ясо. В кінці місяця можливий серйозний збій режиму сну - не дозволяйте собі засипати занадто пізно.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова