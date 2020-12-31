Новорічна ніч принесе багато випробувань для різних знаків.

Сьогодні у світі відзначають Новий Рік 2021 - радісне і містичне свято. У цю ніч можна як закликати удачу і виконання бажань, так і залучити біду. Астрологи розповіли, як слід поводитися в цю ніч всім знакам Зодіаку, щоб щасливо зустріти Новий Рік.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни сьогодні будуть креативні в поздоровлення і прикрасах будинку. Уважно придивіться до ялинкових іграшок або гірлянд - в них ви можете побачити розв'язання важливого питання. Сьогодні в вас буде вирувати хвиля емоцій і вражень - не тримайте все в собі. Дозвольте собі не приховувати почуття під час свята.

Телець (21.04 – 21.05)

Читайте такожАстрологи назвали три знаки Зодіаку, які розбагатіють у 2021 роціАстрологи обіцяють Тельцям доленосну зустріч з людиною мрії - реальну або віртуальну. Самотні Тельці мають великий шанс зустріти свою половинку. А представникам знака, що перебувають у відносинах, рекомендується зустрічати 2021 рік удвох. Тоді ніч обов'язково пройде вдало. Якщо вас з половинкою розділяє відстань - зустріньте свято по відеозв'язку.

Близнюки (22.05 - 21.06)

Близнюкам потрібно бути дуже обережними з вживанням спиртного - ви ризикуєте перебрати. Під дією алкоголю ви можете втратити над собою контроль і зробити те, про що будете шкодувати. Особливо небезпечно ненавмисно образити когось із друзів або близьких - будьте обережні, щоб нікому не зіпсувати настрій.

Рак (22.06 – 22.07)

Не варто в цю ніч брати близько до серця необережні слова близьких. Сьогодні ніхто не хоче вас зачепити, а неприємні фрази можуть бути викликані алкоголем. Астрологи радять Ракам відпустити образи і помиритися з тими, з ким ви були у сварці.

Лев (23.07 – 21.08)

Зірки рекомендують Левам почати відзначати Новий Рік заздалегідь і зарядитися святковим настроєм - тоді до півночі ви досягнете потрібного стану. Якщо вам вдасться не зіпсувати собі настрій і зберегти дух свята - ніч пройде вдало.

Діва (22.08 – 23.09)

Зірки рекомендують Дівам сьогодні бути дуже обережними і обачними. Не водіть сьогодні машину, не підривайте піротехніку і не ходіть вночі по темних вулицях. Втім, цей знак виділяється своєю обережністю і спокоєм.

Ваги (24.09 – 23.10)

Читайте такожВбрання на Новий рік 2021: у чому зустріти рік Бика чоловікам і жінкамАстрологи пророкують Терезам романтичний настрій на Новий Рік. Сьогодні ви можете почути признання в коханні або пропозицію руки і серця. Рекомендується зустріти свято разом зі своєю половинкою і загадати щастя в коханні опівночі - ваше бажання обов'язково здійсниться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Сьогодні Скорпіони будуть привертати до себе загальну увагу і стануть душею вечірки. Новий рік відкриє в вас потік енергії і харизми. Ви зможете підтримати будь-яку бесіду, будете вдало жартувати і зарядите всіх позитивом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Не зважаючи святковий настрій, Стрільцям варто обміркувати свої робочі справи і скласти професійні цілі на 2021 рік. Наступний рік обіцяє Вам успіх в кар'єрі і зростання над собою - головне працювати над цим.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Для Козерогів новорічна ніч пройде в приємних домашніх клопотах. Зірки радять вам взяти на себе ініціативу в приготуванні святкових страв, прибиранні будинку і прикрасах ялинки - сьогодні в побуті вам гарантований успіх. На свято дозвольте собі розслабитися в сімейному колі - ви заслужили відпочинок.

Водолій (21.01-18.02)

Водоліям в цю ніч потрібно привітати якомога більше людей. Астрологи радять вам бути відкритими і комунікабельними. Якщо у вас є ділові контакти або родичі закордоном - обов'язково привітайте їх з Новим роком. Це принесе вам приємні емоції і успіх у справах.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби мають шанс зустріти людей, яких ви давно не бачили - однокласників, однокурсників, колишніх колег. При можливості обов'язково поспілкуйтеся з ними і згадайте минулі часи. Також Риби можуть відновити відносини з колись коханою людиною або стару дружбу.

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Автор: Катерина Пулатова