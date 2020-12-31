Найліпші привітання з нагоди прийдешнього 2021-го року для рідних, друзів та знайомих.

Лічені години залишаються до настання Нового 2021-го року. Вже зовсім скоро ми попрощаємося з нинішнім роком Білого Пацюка й зустрічатимемо наступний рік, який, згідно із східним гороскопом, проходитиме під покровительством Білого металевого Бика.

Читайте такожРелігійні свята у січні 2021: православний календар на перший місяць нового рокуНовий рік – це не лише ошатно прикрашена ялинка, мандарини, радісний салют і пишне застілля в ніч на 1 січня. Це також і подарунки та привітання для рідних і близьких. Важливо привітати не тільки тих, хто буде поряд, коли новорічною ніччю проб’ють куранти, а також дорогих людей, котрих не вийде привітати особисто.

Аби ваше привітання не загубилося у десятках подібних, слід обрати оригінальний текст побажання до свята. УНІАН зібрав красиві, милі й потішні привітання з Новим роком у віршах і прозі, а також у барвистих листівках та картинках.

З Новим роком 2021 – привітання у віршах і листівках

***

2021-й до нас поспішає,

Нехай він усім удачу принесе!

Притягне щастя хай він, як магніт,

Погане нехай безжально спалить.

Удачі, любові, добра, тепла,

Бажання здійсняться нехай!

Нехай рік подарує міцних два крили,

І нехай вони несуть вас прямо в рай!

***

Кожен Новий рік як казка,

Як народження мрії.

Нова приходить радість

В мир наш, повний краси.

З Новим роком вас вітаю

І бажаю вам добра,

Багато щастя і удачі,

І душевного тепла!

***

З роком сильного Бика,

З найновішим Новим роком!

Нехай доля буде легка,

Хороводи щастя водить.

Нехай обсипле дім теплом,

Чарами і чудесами,

Вмить обдарує життя добром,

Сміхом, світлом і мріями!

***

З Новим Роком в добрий час

Дід Мороз іде до нас,

А до тебе хай завітає

З тим що серце забажає,

Хай принесе тобі у хату,

Щастя й радості багато

Хай здоров’я повний міх

Покладе на твій поріг!

***

У новому році хочу побажати:

Ані на секунду не сумувати,

Найчастіше залишати зону комфорту,

Пробувати все лише першого сорту,

Більше посмішок, веселощів, тепла,

Щоб володіла серцем весна,

Не було, щоб ні турбот, ні негараздів

Цілодобово, весь цілий рік!

Веселі привітання з Новим роком 2021

***

В Новому році хай щастить,

Голова хай не болить!

Дятли ті, що вас довбають,

Хай негайно позникають!

Грошенят тобі побільше,

А кохання навіть втричі!

Хай у рік Металевого Бика

Все погане тебе омина!

***

Щоб Дід Мороз червоний ніс,

Вам купу доларів приніс,

Рахунок в банку, щоб відкрив,

З грошима диво сотворив

І цілий рік, щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк,

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник на гастроном.

З Новим роком!

***

З Новим роком Бика я вітаю,

Здоров’я, щастя тобі бажаю,

Веселих до "не можу" днів,

Хороших і ласкавих слів.

Вина й шампанського п’янкого,

Цілунків від кохання свого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних донесхочу,

В Новому році тобі я зичу!

***

На порозі новий рік

Стукає до хати,

Відкривайте бо стоїть

Дідо бородатий .

З побажаннями добра

Прийшов віншувати:

Щоб ви цілий рік цвіли,

Та були багаті!

***

Нехай Бичок у цей Новий рік

Тобі в копитцях щастя принесе.

На хвостику своєму удачу,

Ще везіння на додачу!

Бажаю тобі багато чудес,

Чарівної допомоги з небес.

Погляньте, чекає вже біля воріт

2021-й рік!

***

Діжку ікри вам, і золота тачку,

Та акцій дорогих трішки на заначку.

Щастя й здоров’я у Новому році!

Кохання й достатку на кожному кроці!

Поменше оленів, більше удачі

І тільки хороших завдань, для ледачих

Успіх нехай стає неминучим,

А ранок щодня — ніжно-квітучим.

Короткі вітальні рядки з Новим 2021-м роком

***

Дзень - дзелень! Куранти б’ють!

За здоров’я всі вже п’ють!

Хочу тебе я привітати

Щастя-радості бажати!

Хай щасливим буде рік

Веселішим, ніж торік!

***

Хай щедрим буде Новий Рік

На щастя не скупиться!

Хай на Різдво всміхаються зірки

І все задумане здійсниться!!!

***

В рік Бика і Корови

Будьте щасливі і будьте здорові!

Хай ріки молочні скрізь розливаються,

І всі, як вареники в маслі, купаються!

***

Черговий рік – це лиш фрагмент життя,

Черговий кадр у цім чарівнім світі.

Хай в цьому кадрі буде більше світла,

А тіні всі хай кануть в небуття.

***

З роком Новим! Нехай буде вдалим,

Стати в 21-му бажаю багатшим,

Радості, драйву тобі й вогника,

Хай щастить в рік чудовий Бика!

***

Надзвичайна ніч казкова, огортає місто.

День скінчився... В небі видно, зоряне намисто.

Хай святкують добрі люди в будь-якій оселі!

Хай для тебе Новий рік буде щедрим та веселим!

Привітання з Новим роком у прозі й картинках

***

З Новим роком Бика 2021! Бажаємо міцного здоров'я і непорушної сили волі, здатності поглянути на себе з боку й полюбити себе таким, яким є, щоб кожне "я не можу" перетворювалося на "у мене все вийде". Хай усе щастя в світі стане твоїм. З Новим роком!

***

Вітаю з Новим роком і побажаю світлого щастя та здійснення заповітного бажання в новорічну ніч, чудового настрою й безсумнівної удачі, успіхів у справах і бравого здоров’я на весь рік, щирого кохання і доброї поваги.

***

Нехай цей рік Бика буде наповнений тільки радісними подіями, цікавими пригодами і щасливими зустрічами! Нехай у 2021 році кохання тільки посилиться, достаток примножиться, а здоров'я додасться! Щиро бажаю всіх благ і блискучих успіхів!

***

Бажаю в новому році неймовірної каруселі з успіху і удачі, натхнення та втілення задуманого, сюрпризів і подарунків, шикарних вихідних і фантастичних відпусток! Нехай не слабшає віра в чудеса, вирішуються складні завдання, здійснюються найнеймовірніші мрії!

***

Вітаю з Новим роком. Нехай передчуття чарів і щастя буде солодким і добрим, нехай серце щиро чекає добрих чудес і бажаних подарунків. Бажаю в новому році красиво жити, вірно кохати, ні в чому собі не відмовляти і своїм життям насолоджуватися.

***

Бери Бика за роги і сміливо керуй майбутнім роком. Бажаю, щоб у Новому році збувалися мрії, досягалися цілі. Хай Дід Мороз покладе під ялинку бажані подарунки. Бажаю, щоб символ року збивав міцними рогами всі негоди на шляху. І нехай новий рік буде добрим, чарівним і везучим!

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Автор: Аліна Вишневська