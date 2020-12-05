Новорічне меню 2021 / фото ua.depositphotos.com

Зовсім небагато часу залишилося до Нового року, тому вже варто продумати меню на святковий стіл і скласти список бажаних страв.

Читайте такожВіденський шніцель: простий рецепт ніжного м'яса в хрусткій скоринціНоворічне меню 2021 може бути складено в різних стилях і включати страви декількох країн. Зокрема, потрібно обрати основну страву, яка буде родзинкою новорічної трапези. Зазвичай йдеться про якусь м’ясну страву, але цілком можна приготувати й рибу. Важливе місце на святковому столі також займають закуски та десерт.

Наступний рік Білого Металевого Бика, тому це варто враховувати під час складання святкового меню. Так, бик – тварина, що любить пожувати, часто й багато їсть. Дуже доречними будуть страви з овочів та крупів. Водночас навряд чи варто подавати на новорічний стіл яловичину і телятину. Радше, тут підійдуть інші види м'яса.

Качка з яблуками в рукаві

  • Качка (задня частина) - 1 кг;
  • Картопля - 3 шт.
  • Яблука - 2 шт.
  • Гірчиця
  • Сіль, червоний мелений перець

Задню частину качки вимити прохолодною водою й очистити від залишків пір'я.

Розрізати качку на великі порційні шматки, натерти сіллю та червоним перцем, змастити гірчицею. Залишити маринуватися на 20 хвилин.

Тим часом очистити картоплю від шкірки і розрізати навпіл.

Що приготувати на Новий рік 2021 / фото ua.depositphotos.com

Яблука вимити, розрізати навпіл, вийняти серцевину й нарізати часточками.

Викласти яблука, філе качки, потім картоплю в рукав для запікання й закріпити його з двох сторін кліпсами. У верхній частині зробити 4-5 отворів за допомогою зубочистки.

Покласти рукав з куркою та овочами в форму для запікання і відправити в духовку на 2 години. Запікати качку в рукаві при температурі при 180°С.

Через 2 години дістати качку з духовку, розрізати пакет і перекласти все у тарілку. Готову качку з яблуками подавати в гарячому вигляді.

Рулет зі свинини з чорносливом і горіхами

  • Свинина - 750 г
  • Чорнослив - 150 г
  • Волоські горіхи - 60 г
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Яйця - 2 шт.
  • Часник - 2 зубки
  • Яблука - 1 шт.
  • Крохмаль кукурудзяний - 1 ст. л.
  • Чебрець - 1/3 ч. л.
  • Розмарин - 0,5 ч. л.
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Очистити цибулю, порізати й обсмажити на олії до прозорості.

Помити чорнослив і залити гарячою водою, щоб він розм'як. Потім обсушити чорнослив і порізати шматочками.

У кінці обсмажування цибулі додати дрібно порубані зубчики часнику.

Змішати з фаршем обсмажену цибулю, розмарин, чебрець, сіль, перець, крохмаль та яйця. Один жовток залишити для змащування рулету.

Очистити від шкірки зелене кисло-солодке яблуко (сорт Семеренка), натерти на тертці й змішати з фаршем. Добре перемішати всі інгредієнти з фаршем, або трохи відбити.

Святкове меню на Новий рік 2021 / фото ua.depositphotos.com

Формувати рулет краще на пергаменті, змащеному олією. Викласти на нього весь фарш і сформувати пласт у вигляді прямокутника. На м'ясному шарі розкласти порізаний чорнослив. Поверх нього – порізані горішки (їх краще підсушити на сковороді).

Потім, піднімаючи пергамент з короткого боку прямокутника, сформувати рулет. Перекласти його в форму з фольгою або також з пергаментом, формуючи бортики. Відправити у розігріту духовку на 20 хвилин при 200°С, після знизити температуру до 180°С і пекти ще 30 хвилин.

Тим часом нарізати на шматочки другу половинку яблука, покласти на невеликий вогонь, накрити кришкою, щоб яблука стали повністю м'якими. Після цього зняти, трохи охолодити й змішати з відкладеним жовтком.

Покрити цією яблучною глазур'ю рулет за 30 хвилин до закінчення запікання, тобто відразу після того, як знизили температуру до 180°С.

Готовий рулет звільнити від пергаменту або фольги, дати йому повністю охолонути. До подачі зберігати рулет у холодильнику. Подається такий рулет у холодному вигляді на великому блюді, можна його прикрасити листям салату або нарізаними овочами.

Медальйони з індички з вишневим соусом

  • Медальйони з індички - 500 г
  • Олія соняшникова - 30 мл
  • Вино червоне - 100 мл
  • Вишня - 100 г
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Крохмаль - 1 ч. л.

Гомілку індички, порізану на медальйони, помити, злегка висушити. Посолити й поперчити за смаком.

На гарячу сковороду налити соняшникову олію й покласти м'ясо.

Обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Потім скласти в каструлю, налити трохи води й тушкувати індичку до готовності. Якщо м'ясо молоде, то на це піде ще 20 хвилин.

Страви на Новий рік 2021 - святкове меню/ фото ua.depositphotos.com

Тим часом приготуємо соус. У сковороду або сотейник налити червоне вино. Дати йому трохи випаруватися. Потім покласти у вино вишню. Додати цукор, а також за бажанням корицю, кардамон, гвоздику. Варити соус ще 5-7 хвилин.

Чайну ложку крохмалю розвести у невеликій кількості води і влити у соус. Помішуючи, довести до загустіння.

Викласти медальйони з індички на тарілку і полити їх вишневим соусом. На гарнір чудово смакуватимуть овочі.

Лосось з картопляним салатом і соусом з м'яти

  • Філе лосося - приблизно 150 г
  • Дрібна картопля - 150 г
  • Овочевий бульйон - 20 мл
  • Сметана - 40 г
  • М'ята - 3 гілочки
  • Оцет - 1 ст. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Гірчиця - 0,5 ч. л.
  • соус соєвий
  • Зелена цибуля - 2-3 пагони
  • Лимонний сік - 3 ст. л.
  • Сіль, цукор і перець - за смаком
  • Кріп для прикраси - 1 гілочка

Картоплю очистити, вимити й відварити у підсоленій воді, впродовж 15 хв. Злити воду, остудити. Кожну картоплину розрізати навпіл уздовж. Цибулю подрібнити.

Змішати бульйон, оцет, 1 ст. л. олії та гірчицю. Приправити сіллю, перцем і цукром за смаком. Додати в суміш картоплю та цибулю, перемішати і залишити на 1 год.

Рибу посолити й поперчити. Решту олії з'єднати з соєвим соусом і 2 ст. л. лимонного соку. Залити цим маринадом лосося й залишити на 1 год., перевернувши один раз.

Новорічне меню 2021 - які страви приготувати / фото ua.depositphotos.com

М'яту вимити, обірвати листочки й дрібно порубати. Змішати зі сметаною, приправити сіллю, перцем, цукром і рештою лимонного соку, перемішати.

Рибу обсмажувати на грилі або на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку, поливаючи при цьому маринадом. Викласти на тарілку разом із картопляним салатом, полити м'ятним соусом, прикрасити кропом і подавати до столу.

Сирні кульки з червоною рибою

  • Червона риба (солона), філе - 120-150 г
  • Сир твердий - 150 г
  • Сир вершковий - 60 г
  • Цибуля ріпчаста червона, невеликого розміру - 1 шт.
  • Яйця - 2 шт.

Заздалегідь потрібно відварити пару яєць.

Твердий сир і яєчний білок натерти на дрібній тертці. Червону рибку нарізати дрібними кубиками. Цибулю порізати дуже дрібними кубиками.

З'єднати все в одній посудині. Добре перемішати. Руками (в рукавичках) сформувати сирні кульки з червоною рибою. Зверху присипати закуску натертим на дрібній тертці жовтком.

Салат "Дамський каприз" з куркою і ананасом

  • Куряча грудка - 1 шт.
  • Яйця варені - 3 шт.
  • Сир твердий - 80 г
  • Ананаси консервовані - 200 г
  • Горіхи волоські - 40 г
  • Майонез - за смаком
  • Сіль, перець - за смаком

Нарізати кубиками курячу грудку, ананаси та яйця. Натерти на тертці твердий сир.

Подрібнити ножем волоські горіхи, половину додати в салат, а решту залишити для оформлення. Салат поперчити й посолити за смаком. Додати майонез.

Розкласти салат у порційні креманки, зверху посипати рештою горіхів.

Салат з авокадо з креветками і огірками

  • Сирі великі креветки - 200 г
  • Авокадо (велике, дуже стигле) - 1 шт. (або 2 невеликих)
  • Довгоплідний огірок (великий) – 1 шт. (або 2 середніх)
  • Часник - 2 зубчики
  • Лайм - 1 шт.
  • Зелений базилік - 2 гілочки
  • Рослинна олія
  • Сіль, мелений чорний перець

Розчавити, очистити й дрібно порубати часник. У базиліка зняти листочки зі стебел і відкласти, а стебла нарізати якомога більшими тонкими кружечками.

Страви на Новий рік 2021 - новорічне меню / фото ua.depositphotos.com

Креветки очистити від панцира (хвостик можна зберегти, так салат має вишуканіший вигляд). Надрізати креветки вздовж по центру спинки, видалити темну кишкову вену, якщо вона є.

У великій сковороді нагріти рослинну олію. Змішати креветки з часником та базиліком, посолити, викласти на сковорідку. Обсмажувати на сильному вогні приблизно по 1,5 хвилини з кожного боку. Готові креветки перекласти на тарілку й поперчити.

Огірок очистити, розрізати вздовж, гострою ложкою видаліть насіння. М'якоть нарізати поперек шматочками товщиною 1 см. Лайм вимити щіткою, обсушити, дрібною теркою зітерти цедру, вичавити сік. Полити огірки половиною соку лайма, посипати цедрою й посолити.

Авокадо очистити від шкірки, видалити кісточку, м'якоть нарізати середніми шматочками, полити соком лайма. Змішати всі складові, приправити рубаними листочками базиліка, олією, сіллю та перцем.

Мандаринова панна котта

Для вершкового шару

  • Вершки 33% - 400 мл
  • Йогурт - 400 мл
  • Желатин - 1 ст. л.
  • Білий шоколад - 1-2 плитки (за смаком)
  • Цукор - за смаком
  • Ваніль / ванільний цукор - за бажанням

Для мандаринового желе

  • Мандарини - 750 г
  • Желатин - 25 г
  • Цукор - за смаком

Для прикрашання

  • М'ята - 1 гілочка
  • Білий шоколад - 3-4 шматочки
  • Мандарини - 1-2 шт.

Желатин підготувати згідно з інструкцією на упаковці.

З'єднати вершки та йогурт, перемішати і довести практично до кипіння. Можна використовувати лише вершки.

Читайте такожРозкішний торт "Червоний оксамит": як приготувати смачний святковий десертУ гарячу суміш вершків і йогурту, додати цукор і білий шоколад. За бажанням також можна додати трохи ванілі.

Потім, помішуючи, тонкою цівкою влити розтоплений желатин.

Ретельно все перемішати, процідити суміш і розлити по порційних формах.

Злегка охолодити суміш, потім помістити десерт у холодильник ще на 2-2,5 години, для того щоб вершковий шар повністю застиг. Можна надати десерту малюнок, встановивши келихи під нахилом на час охолодження.

Приготування мандаринового желе. Очистити мандарини і вичавити з них сік. Додати до соку за смаком трохи цукру. Перелити у каструлю і на середньому вогні прогріти, помішуючи до повного розчинення цукру. Кип'ятити сік не потрібно, достатньо, щоб він був гарячим – так у ньому краще розчиниться желатин.

У гарячий мандариновий сік додати швидкорозчинний желатин і ретельно все перемішати, до повного розчинення желатину.

Злегка охолодити суміш, а потім додати в форми з охолодженою вершковою основою.

Зачекати кілька хвилин, і коли мандаринове желе почне застигати – викласти часточки мандаринів. Потім знову відправити десерт у холодильник для остаточного охолодження.

Коли желе застигне – десерт готовий до столу. За бажанням його можна прикрасити, додавши дрібку натертого білого шоколаду та гілочку м'яти.

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Автор: УНІАН