До зустрічі Нового року зазвичай ретельно готуються, тому варто визначитися зі стравами, які прикрашатимуть святковий стіл.

Зовсім небагато часу залишилося до Нового року, тому вже варто продумати меню на святковий стіл і скласти список бажаних страв.

Читайте такожВіденський шніцель: простий рецепт ніжного м'яса в хрусткій скоринціНоворічне меню 2021 може бути складено в різних стилях і включати страви декількох країн. Зокрема, потрібно обрати основну страву, яка буде родзинкою новорічної трапези. Зазвичай йдеться про якусь м’ясну страву, але цілком можна приготувати й рибу. Важливе місце на святковому столі також займають закуски та десерт.

Наступний рік Білого Металевого Бика, тому це варто враховувати під час складання святкового меню. Так, бик – тварина, що любить пожувати, часто й багато їсть. Дуже доречними будуть страви з овочів та крупів. Водночас навряд чи варто подавати на новорічний стіл яловичину і телятину. Радше, тут підійдуть інші види м'яса.

Качка з яблуками в рукаві

Качка (задня частина) - 1 кг;

Картопля - 3 шт.

Яблука - 2 шт.

Гірчиця

Сіль, червоний мелений перець

Задню частину качки вимити прохолодною водою й очистити від залишків пір'я.

Розрізати качку на великі порційні шматки, натерти сіллю та червоним перцем, змастити гірчицею. Залишити маринуватися на 20 хвилин.

Тим часом очистити картоплю від шкірки і розрізати навпіл.

Яблука вимити, розрізати навпіл, вийняти серцевину й нарізати часточками.

Викласти яблука, філе качки, потім картоплю в рукав для запікання й закріпити його з двох сторін кліпсами. У верхній частині зробити 4-5 отворів за допомогою зубочистки.

Покласти рукав з куркою та овочами в форму для запікання і відправити в духовку на 2 години. Запікати качку в рукаві при температурі при 180°С.

Через 2 години дістати качку з духовку, розрізати пакет і перекласти все у тарілку. Готову качку з яблуками подавати в гарячому вигляді.

Рулет зі свинини з чорносливом і горіхами

Свинина - 750 г

Чорнослив - 150 г

Волоські горіхи - 60 г

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Яйця - 2 шт.

Часник - 2 зубки

Яблука - 1 шт.

Крохмаль кукурудзяний - 1 ст. л.

Чебрець - 1/3 ч. л.

Розмарин - 0,5 ч. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Очистити цибулю, порізати й обсмажити на олії до прозорості.

Помити чорнослив і залити гарячою водою, щоб він розм'як. Потім обсушити чорнослив і порізати шматочками.

У кінці обсмажування цибулі додати дрібно порубані зубчики часнику.

Змішати з фаршем обсмажену цибулю, розмарин, чебрець, сіль, перець, крохмаль та яйця. Один жовток залишити для змащування рулету.

Очистити від шкірки зелене кисло-солодке яблуко (сорт Семеренка), натерти на тертці й змішати з фаршем. Добре перемішати всі інгредієнти з фаршем, або трохи відбити.

Формувати рулет краще на пергаменті, змащеному олією. Викласти на нього весь фарш і сформувати пласт у вигляді прямокутника. На м'ясному шарі розкласти порізаний чорнослив. Поверх нього – порізані горішки (їх краще підсушити на сковороді).

Потім, піднімаючи пергамент з короткого боку прямокутника, сформувати рулет. Перекласти його в форму з фольгою або також з пергаментом, формуючи бортики. Відправити у розігріту духовку на 20 хвилин при 200°С, після знизити температуру до 180°С і пекти ще 30 хвилин.

Тим часом нарізати на шматочки другу половинку яблука, покласти на невеликий вогонь, накрити кришкою, щоб яблука стали повністю м'якими. Після цього зняти, трохи охолодити й змішати з відкладеним жовтком.

Покрити цією яблучною глазур'ю рулет за 30 хвилин до закінчення запікання, тобто відразу після того, як знизили температуру до 180°С.

Готовий рулет звільнити від пергаменту або фольги, дати йому повністю охолонути. До подачі зберігати рулет у холодильнику. Подається такий рулет у холодному вигляді на великому блюді, можна його прикрасити листям салату або нарізаними овочами.

Медальйони з індички з вишневим соусом

Медальйони з індички - 500 г

Олія соняшникова - 30 мл

Вино червоне - 100 мл

Вишня - 100 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цукор - 1 ч. л.

Крохмаль - 1 ч. л.

Гомілку індички, порізану на медальйони, помити, злегка висушити. Посолити й поперчити за смаком.

На гарячу сковороду налити соняшникову олію й покласти м'ясо.

Обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Потім скласти в каструлю, налити трохи води й тушкувати індичку до готовності. Якщо м'ясо молоде, то на це піде ще 20 хвилин.

Тим часом приготуємо соус. У сковороду або сотейник налити червоне вино. Дати йому трохи випаруватися. Потім покласти у вино вишню. Додати цукор, а також за бажанням корицю, кардамон, гвоздику. Варити соус ще 5-7 хвилин.

Чайну ложку крохмалю розвести у невеликій кількості води і влити у соус. Помішуючи, довести до загустіння.

Викласти медальйони з індички на тарілку і полити їх вишневим соусом. На гарнір чудово смакуватимуть овочі.

Лосось з картопляним салатом і соусом з м'яти

Філе лосося - приблизно 150 г

Дрібна картопля - 150 г

Овочевий бульйон - 20 мл

Сметана - 40 г

М'ята - 3 гілочки

Оцет - 1 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Гірчиця - 0,5 ч. л.

соус соєвий

Зелена цибуля - 2-3 пагони

Лимонний сік - 3 ст. л.

Сіль, цукор і перець - за смаком

Кріп для прикраси - 1 гілочка

Картоплю очистити, вимити й відварити у підсоленій воді, впродовж 15 хв. Злити воду, остудити. Кожну картоплину розрізати навпіл уздовж. Цибулю подрібнити.

Змішати бульйон, оцет, 1 ст. л. олії та гірчицю. Приправити сіллю, перцем і цукром за смаком. Додати в суміш картоплю та цибулю, перемішати і залишити на 1 год.

Рибу посолити й поперчити. Решту олії з'єднати з соєвим соусом і 2 ст. л. лимонного соку. Залити цим маринадом лосося й залишити на 1 год., перевернувши один раз.

М'яту вимити, обірвати листочки й дрібно порубати. Змішати зі сметаною, приправити сіллю, перцем, цукром і рештою лимонного соку, перемішати.

Рибу обсмажувати на грилі або на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку, поливаючи при цьому маринадом. Викласти на тарілку разом із картопляним салатом, полити м'ятним соусом, прикрасити кропом і подавати до столу.

Сирні кульки з червоною рибою

Червона риба (солона), філе - 120-150 г

Сир твердий - 150 г

Сир вершковий - 60 г

Цибуля ріпчаста червона, невеликого розміру - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Заздалегідь потрібно відварити пару яєць.

Твердий сир і яєчний білок натерти на дрібній тертці. Червону рибку нарізати дрібними кубиками. Цибулю порізати дуже дрібними кубиками.

З'єднати все в одній посудині. Добре перемішати. Руками (в рукавичках) сформувати сирні кульки з червоною рибою. Зверху присипати закуску натертим на дрібній тертці жовтком.

Салат "Дамський каприз" з куркою і ананасом

Куряча грудка - 1 шт.

Яйця варені - 3 шт.

Сир твердий - 80 г

Ананаси консервовані - 200 г

Горіхи волоські - 40 г

Майонез - за смаком

Сіль, перець - за смаком

Нарізати кубиками курячу грудку, ананаси та яйця. Натерти на тертці твердий сир.

Подрібнити ножем волоські горіхи, половину додати в салат, а решту залишити для оформлення. Салат поперчити й посолити за смаком. Додати майонез.

Розкласти салат у порційні креманки, зверху посипати рештою горіхів.

Салат з авокадо з креветками і огірками

Сирі великі креветки - 200 г

Авокадо (велике, дуже стигле) - 1 шт. (або 2 невеликих)

Довгоплідний огірок (великий) – 1 шт. (або 2 середніх)

Часник - 2 зубчики

Лайм - 1 шт.

Зелений базилік - 2 гілочки

Рослинна олія

Сіль, мелений чорний перець

Розчавити, очистити й дрібно порубати часник. У базиліка зняти листочки зі стебел і відкласти, а стебла нарізати якомога більшими тонкими кружечками.

Креветки очистити від панцира (хвостик можна зберегти, так салат має вишуканіший вигляд). Надрізати креветки вздовж по центру спинки, видалити темну кишкову вену, якщо вона є.

У великій сковороді нагріти рослинну олію. Змішати креветки з часником та базиліком, посолити, викласти на сковорідку. Обсмажувати на сильному вогні приблизно по 1,5 хвилини з кожного боку. Готові креветки перекласти на тарілку й поперчити.

Огірок очистити, розрізати вздовж, гострою ложкою видаліть насіння. М'якоть нарізати поперек шматочками товщиною 1 см. Лайм вимити щіткою, обсушити, дрібною теркою зітерти цедру, вичавити сік. Полити огірки половиною соку лайма, посипати цедрою й посолити.

Авокадо очистити від шкірки, видалити кісточку, м'якоть нарізати середніми шматочками, полити соком лайма. Змішати всі складові, приправити рубаними листочками базиліка, олією, сіллю та перцем.

Мандаринова панна котта

Для вершкового шару

Вершки 33% - 400 мл

Йогурт - 400 мл

Желатин - 1 ст. л.

Білий шоколад - 1-2 плитки (за смаком)

Цукор - за смаком

Ваніль / ванільний цукор - за бажанням

Для мандаринового желе

Мандарини - 750 г

Желатин - 25 г

Цукор - за смаком

Для прикрашання

М'ята - 1 гілочка

Білий шоколад - 3-4 шматочки

Мандарини - 1-2 шт.

Желатин підготувати згідно з інструкцією на упаковці.

З'єднати вершки та йогурт, перемішати і довести практично до кипіння. Можна використовувати лише вершки.

Читайте такожРозкішний торт "Червоний оксамит": як приготувати смачний святковий десертУ гарячу суміш вершків і йогурту, додати цукор і білий шоколад. За бажанням також можна додати трохи ванілі.

Потім, помішуючи, тонкою цівкою влити розтоплений желатин.

Ретельно все перемішати, процідити суміш і розлити по порційних формах.

Злегка охолодити суміш, потім помістити десерт у холодильник ще на 2-2,5 години, для того щоб вершковий шар повністю застиг. Можна надати десерту малюнок, встановивши келихи під нахилом на час охолодження.

Приготування мандаринового желе. Очистити мандарини і вичавити з них сік. Додати до соку за смаком трохи цукру. Перелити у каструлю і на середньому вогні прогріти, помішуючи до повного розчинення цукру. Кип'ятити сік не потрібно, достатньо, щоб він був гарячим – так у ньому краще розчиниться желатин.

У гарячий мандариновий сік додати швидкорозчинний желатин і ретельно все перемішати, до повного розчинення желатину.

Злегка охолодити суміш, а потім додати в форми з охолодженою вершковою основою.

Зачекати кілька хвилин, і коли мандаринове желе почне застигати – викласти часточки мандаринів. Потім знову відправити десерт у холодильник для остаточного охолодження.

Коли желе застигне – десерт готовий до столу. За бажанням його можна прикрасити, додавши дрібку натертого білого шоколаду та гілочку м'яти.

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Автор: УНІАН