5 вересня 2021 - це світла і милостива 28-а місячна доба. Місяць у Леві наділяє людей рішучістю і штовхає на небезпечні вчинки.

У двадцять восьмий місячний день успіх будь-якої людини залежить від її вміння налаштуватися на позитив і проявити себе. Ось тільки проявляти себе потрібно в правильній сфері - інакше гороскоп на сьогодні видає не надто сприятливий, а часом навіть небезпечний, прогноз.

Сьогодні потрібно тримати себе в руках, бути помірним у фізичних навантаженнях і не ігнорувати потоки позитивної творчої енергії цієї доби.

Планета дня - Сонце. Тобто настає пора нових звершень, любові та щедрості.

Гороскоп на 5 вересня: Овен

Швидше за все, доведеться багато спілкуватися - але спілкування піде на користь: вдасться зміцнити свої громадські позиції.

Читайте такожВаш автомобіль за знаком Зодіаку: яка машина кому підходитьГоловна порада дня – не варто віддавати спілкуванню всі свої сили (в першу чергу - емоційні). Позитивний результат вже визначений, і додаткових енерговитрат не потребує.

Гороскоп на 5 вересня: Телець

День найкраще підходить для вирішення домашніх справ. А, виходячи на вулицю, варто потурбуватися нарядом по погоді, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Спілкування з близькими зарядить позитивом надовго.

Гороскоп на 5 вересня: Близнюки

Сьогодні Близнюків потягне роздавати поради, але робити це потрібно обережно: за свої слова згодом доведеться відповідати репутацією, а, потенційно, і не тільки нею.

Можливий несподіваний візит гостей.

Гороскоп на 5 вересня: Рак

Цього дня потрібно тримати під жорстким контролем свої емоції і свій гаманець. Не можна просити відстрочок на роботі і грошей у борг. Взагалі будь-які зайві витрати (особливо ті, що зроблені на емоціях) потім ще довго будуть неприємно відгукатися.

У той же час будь-які труднощі цього дня не потрібно приймати близько до серця: Раку вдасться з ними впоратися, до того ж він отримає корисний досвід.

Гороскоп на 5 вересня: Лев

Сьогодні удача буде благоволити реалізації "левових" амбіцій. Головне - не розмінюватися на дрібниці і не скромничати, а вибрати найважливіший проект і зосередитися саме на ньому. Високий шанс обзавестися корисними знайомствами.

Утримайтеся від критики близьких людей.

Гороскоп на 5 вересня: Діва

Читайте такожКамені багатства за знаками Зодіаку: названі мінерали, які притягують грошіДень буде метушливий, особливо це стосується домашніх справ. Хтось неодмінно спробує сісти Діві на шию – тому нехай не боїться сьогодні говорити "ні".

Висока ймовірність зробити фурор у несподіваній сфері, відтак не варто боятися братися за незвичні проекти.

Гороскоп на 5 вересня: Терези

У неділю Терези будуть неврівноваженими: їх буде штормити від бажань. Причому часом очікування будуть відверто завищеними. Якщо вчасно не взяти себе в руки - то можна і нерви собі попсувати.

Прислухайтеся до своєї інтуїції та не хапайтеся за все і відразу.

Гороскоп на 5 вересня: Скорпіон

Краще зайнятися домашніми справами. Бути відвертим цього дня теж можна лише з домочадцями. А гроші витрачати - прагматично і з розумом.

Не варто кидати справи, не довівши їх до переможного кінця.

Гороскоп на 5 вересня: Стрілець

Сьогодні на Стрільця звалиться купа справ. З боку вони можуть здатися нудними і неперспективними. Однак кінець кінцем така робота принесе Стрільцеві заслужені лаври. А благополучно впоратися з усім йому допоможе самоорганізація.

Якщо правильно розпланувати день, то висока ймовірність отримання несподіваного прибутку.

Гороскоп на 5 вересня: Козеріг

Сьогодні Козеріг буде не найприємнішим у спілкуванні партнером. На поверхню будуть лізти його найнеприємніші якості. Тому краще спілкуватися зі старими, перевіреними друзями, які знають характер Козерога і стануть на нього ображатися.

Любовний гороскоп на 5 вересня радить будь-якими способами уникати сварок із коханим.

Гороскоп на 5 вересня: Водолій

День відмінно підходити для дискусій і обговорень. У таких справах Водолій напевно відстоїть свою точку зору і доб'ється для себе потрібних поблажок і поступок. А ось для практичних дій зараз не найкращий час.

Секрет успіху сьогодні - наполегливість.

Гороскоп на 5 вересня: Риби

Сьогодні важливо не розмінюватися на дрібниці. Є небезпека стати героєм місцевих пліток. Якщо так трапиться - то це доведеться просто пережити.

Гороскоп здоров'я радить влаштувати собі розвантажувальний день, а любовний гороскоп обіцяє романтичне знайомство.

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Автор: Диана Беловодская