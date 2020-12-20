Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким найчастіше зраджують.
Про це повідомляє slovofraza.
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Водолій
Це холодний знак, який не показує свою любов. Він проти швидкого зближення. Тому його партнер часто страждає від самотності, і готовий піти на зраду тільки заради відчуття близькості.
Рак
Раки - це сім'янини, але найчастіше вони самі підштовхують свого партнера до зради. То вони дуже добрі, то починають критикувати. Вони діють на емоціях, а це не дуже подобається їх партнеру.
Діва
Вони часто захоплені дрібницями і пошуками ідеалу, що, відверто кажучи, доводять кохану людину до ручки. Постійні претензії, невдоволення, критичність зводять партнерів Дів з розуму. Та і їх самих теж. Тому партнери цього знака починають шукати більш самодостатню людину.
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