Серед них виявився сім'янин Рак.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким найчастіше зраджують.

Про це повідомляє slovofraza.

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Водолій

Це холодний знак, який не показує свою любов. Він проти швидкого зближення. Тому його партнер часто страждає від самотності, і готовий піти на зраду тільки заради відчуття близькості.

Рак

Раки - це сім'янини, але найчастіше вони самі підштовхують свого партнера до зради. То вони дуже добрі, то починають критикувати. Вони діють на емоціях, а це не дуже подобається їх партнеру.

Діва

Вони часто захоплені дрібницями і пошуками ідеалу, що, відверто кажучи, доводять кохану людину до ручки. Постійні претензії, невдоволення, критичність зводять партнерів Дів з розуму. Та і їх самих теж. Тому партнери цього знака починають шукати більш самодостатню людину.

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Автор: УНІАН