Зірки пророкують, як будуть почувати себе на цьому тижні різні знаки.

Зірки і небесні тіла впливають не тільки на долю людини, але і на її здоров'я і самопочуття. Гороскоп здоров'я для всіх знаків на тиждень підкаже, чого варто побоюватися різним знакам з 18 по 24 січня і якими недугами ви ризикуєте захворіти в ці дні.

Гороскоп здоров'я 18-24 січня

Овнам (21.03 – 20.04), Тільцям (21.04 – 21.05), Близнюкам (22.05-21.06) і Ракам (22.06-22.07) варто уважно прислухатися до сигналів свого організму. Якщо ваше самопочуття на цьому тижні погіршиться - не зволікайте зі зверненням до лікаря, інакше ризикуєте підхопити неприємні ускладнення. Овнам рекомендується звертатися за підтримкою до близьких - навряд чи вони зможуть допомогти вам у лікуванні, але нададуть моральну підтримку. У Тельців можуть виникнути проблеми з носом - закладеність, кровотеча і сопливість. Запасіться носовими хустками. Близнюки повинні виключити з раціону гостре і жирне, а також звести до мінімуму вживання алкоголю - на цьому тижні він буде дуже погано засвоюватися. Раки можуть зіткнутися з болями в спині і остеохондрозом. Не підіймайте важких речей на цьому тижні і робіть вправи.

Левам (23.07 – 21.08), Дівам (22.08 – 23.09), Терезам (24.09-23.10) і Скорпіонам (24.10-22.11) зірки рекомендують розслабитися і не накручувати себе. Приділіть більше уваги відпочинку і прогулянкам на свіжому повітрі. Леви на цьому тижні не повинні піддаватися стресам і зневірі. Зірки не віщують для вас проблем і недуг, але тільки якщо ви самі не захочете їх знайти. Дівам варто уважно стежити за своїм раціоном, не переїдати і відмовитися від смаженої і гострої їжі. Можливе виникнення болю в шлунку, нетравлення, отруєння або загострення хронічних захворювань. Для Терезівце сприятливий тиждень, щоб позбутися від шкідливої звички. Якщо ви давно планували кинути палити, лягати спати раніше або відмовитися від солодкого - це дуже вдалий час. Скорпіонам рекомендується побалувати себе на цьому тижні і дбайливо ставитися до організму. Менше прислухайтеся до думки сторонніх і більше довіряйте своїй інтуїції.

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 18 - 24 січняСтрільцям (23.11 – 21.12), Козерогам (22.12 – 20.01), Водоліям (21.01-18.02) і Рибам (19.02 - 20.03) у першій половині тижня слід приділити більше уваги спорту і тренуванням, а в другій - гігієні та релаксу. Стрільцям на цьому тижні слід бути дисциплінованими і слідувати планам. Якщо ви приймаєте ліки або ходите на процедури - обов'язково дотримуйтеся графіків. Слідкуйте за режимом сну і харчування, інакше можете зіткнутися з проблемами. Козерогам зірки рекомендують навчитися розслаблятися. Сходіть в лазню, на масаж або в спа, робіть маски для обличчя і пийте більше трав'яного чаю. Водоліям потрібно звернути увагу на серцево-судинну систему. Корисними для вас будуть страви з жирними кислотами, такі як червона риба, яйця, шпинат, горіхи, сочевиця. Риби на цьому тижні будуть відчувати себе недобре - можливі слабкість, безсоння, головні болі. Однак серйозні проблеми зі здоров'ям вам не загрожують. Щоб поліпшити самопочуття, проводьте більше часу на свіжому повітрі, довше спіть і забудьте про каву і алкоголь.

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Автор: Катерина Пулатова