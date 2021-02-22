Чого варто побоюватися різним знакам на цьому тижні.

Гороскоп здоров'я підкаже знакам Зодіаку, які хвороби загрожують вам на цьому тижні і як їх можна уникнути.

Овен

Імовірність виникнення захворювання на цьому тижні не дуже висока. Однак якщо ваше самопочуття погіршиться, неодмінно звертайтеся до лікаря - самолікування в цей період вкрай небезпечно. Є ризик підхопити заразне захворювання, тому будьте обережні і не заразіть рідних.

Телець

По можливості уникайте стресових ситуацій і займайтеся справами, які приносять вам задоволення. Не намагайтеся ставити професійні рекорди і брати на себе велику кількість обов'язків. Якщо ви будете працювати занадто багато на цьому тижні, то ризикуєте вигоріти.

Близнюки

Читайте такожМісячний календар дієти 22 лютого - що можна і не можна їсти сьогодніУ Близнюків на цьому тижні дуже слабкий опорно-руховий апарат. Не підіймайте важких речей і не ведіть сидячий спосіб життя. У другій половині тижня підвищується ризик перелому або вивиху, а також виникнення болю в суглобах. Будьте обережні на вулиці.

Рак

В останній тиждень зими Раки можуть зіткнутися з передвесняною депресією. Ви часто будете відчувати страх майбутнього і занепокоєння, що вплине на вашу працездатність. Зараз ви дуже потребуєте позитивних емоцій. Небажано починати худнути на цьому тижні

Лев

У цього знака є високий ризик підхопити вірусне захворювання. Одягайтеся по погоді і тримайтеся якомога далі від людних місць. В кінці тижня можуть виникнути проблеми з зубами і зором, а на вихідних можливо буде боліти живіт. У жінок-Левів буде хвороблива менструація - зверніться за допомогою до гінеколога.

Діва

На цьому тижні вам потрібно звернути увагу на своє харчування. Через вживання солодощів, жирної і смаженої їжі можуть розвинутися захворювання шлунка і кишечника, а також загостритися хронічні хвороби. У ці сім днів ви будете дуже схильні до повноти, тому переїдати не варто.

Терези

В останні дні лютого значно впаде якість сну. Ви будете часто не висипатися, а вдень відчувати сильну сонливість і занепад сил. В цілому тиждень для Терезів пройде вдало, ніякі серйозні захворювання вам не загрожують. Це хороший тиждень для спортивних тренувань і фітнесу.

Скорпіон

Зверніть увагу на стан своєї печінки і нирок - на цьому тижні слід берегти ці органи і бажано зробити УЗД. Відмовтеся від жирних, смажених і солоних страв, газованих напоїв. На вихідних варто розслабитися в лазні або салоні масажу.

Стрілець

У цей період варто побоюватися стрибків артеріального тиску. В цілому судини і серце потрібно берегти, оскільки вони дуже вразливі на цьому тижні. На вихідних можуть виникнути головні болі і болі в спині. Хворі Стрільці будуть довго одужувати.

Козоріг

У першій половині тижня рекомендується уникати медичних процедур, операцій і обстежень. По можливості відкладіть їх на другу половину тижня. У ці сім днів вкрай не рекомендується лягати спати занадто пізно і вживати алкоголь. Також не варто читати в темряві і часто дивитися телевізор.

Водолій

Водолії будуть відчувати сильну втому, виснаженість, повну відсутність енергії. Причому причин для такого стану немає і обстеження організму покажуть, що ви здорові. Перегляньте своє ставлення до роботи - можливо, ви занадто мало відпочиваєте і не займаєтеся хобі. Візьміть вихідний або відпустку і присвятіть вільний час своїм захопленням.

Риби

Останній тиждень зими пройде для вас досить легко і без серйозних захворювань. В кінці тижня ви будете відчувати приплив енергії і зможете розібратися зі своїми справами. Не забувайте вживати вітаміни і пити більше води. Можна робити маски і процедури для шкіри і волосся, а також займатися фітнесом. Сприятливий тиждень для схуднення і позбавлення від шкідливих звичок.

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Автор: Катерина Пулатова