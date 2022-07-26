Експерти називають різні періоди, коли активні бойові дії можуть припинитися.

Повномасштабна війна в Україні триває з 24 лютого. Більш ніж п'ять місяців українці живуть в страху і кожен день моляться про перемогу. Астрологи і тарологи в один голос стверджують, що перемога точно буде за нами. З приводу термінів припинення вогню інформація трохи відрізняється. УНІАН зібрав прогнози найвідоміших і авторитетних фахівців про дату настання мирного часу.

Ольга Медвецька

Вона заявляє, що в період з 25 по 31 липня відбудеться з'єднання Марса з Ураном. Ці дві планети можуть принести несподівані військові повороти. Які саме - Ольга не уточнює, проте каже, що ці часові рамки будуть не дуже сприятливі для переговорів, а попередні домовленості можуть зірватися.

"Домовленості можуть йти зі складнощами, зриватися, а також можливі складнощі з пересуванням і транспортними засобами. Це може вплинути і на поставки зброї Україні не в кращу сторону", - прогнозує астролог.

Наталія Власенко

Цей експерт запевняє, що всі вирішальні події відбудуться в серпні 2022 року. Однак мирні міста все ще будуть страждати від обстрілів з боку окупантів.

"Що під ударом? Мирне населення, пологові будинки, ресторани і готелі, сфера освіти, сфера харчування (продовольства), сфери життєзабезпечення людей, Сільське господарство, банки, а також військові об'єкти, тому міста, де є частини або стратегічні об'єкти можуть бути під ударом. З середини місяця проблеми з водою або водними ресурсами, можуть бути якісь хвороби, спалахи. Багато надходжень в Україну йде. З кінця серпня по вересень можуть бути проблеми з ресурсами, фінансами. Полегшає до кінця місяця, про нас знову заговорять активно в кінці місяця в позитивному ключі. Але багато чого подорожчає, робіть запаси. Серпень місяць переломний в ході війни! Ми побачимо стратегічні ходи, важливі для нас", - коментує астролог.

Олексій Кириченко

Цей астролог і зовсім прогнозує, що у 2022 році закінчення бойових дій чекати не варто. Це, на його думку, може статися в березні 2023 року. Ще рік знадобиться, щоб повністю встановився мир. Остаточно мир буде навесні 2024-го, тоді ж можливий вступ України до ЄС, стверджує Кириченко.

Анжела Перл

Відомий астролог і таролог також розповідає про те, що в березні 2023 року можуть відбутися доленосні події, які поставлять вирішальну крапку у війні в Україні. Вона припустила, що ситуація може вирішитися капітуляцією Росії.

Нагадаємо, таролог Яна Пасинкова розповіла, що Україна переможе і стане частиною нової світової спільноти.

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