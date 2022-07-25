Таролог Яна Пасинкова: Україна переможе й стане частиною нової світової спільноти

Переможниця "Битви екстрасенсів", таролог Яна Пасинкова в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи варто чекати нападу з Білорусі й чи загрожуватиме це Києву, чому не треба боятись голоду та якою Україна буде після перемоги.

Яно, головне питання, яке турбує українців і відповідь на яке шукають політики, військові експерти, політологи та навіть тарологи – коли може закінчитись війна. Що скажете ви?

Головне, хочу сказати, що перемога обов'язково буде наша. Наразі карти показують, що ми можемо перемогти за 15 місяців з початку широкомасштабного вторгнення. Але, підкреслю, так карти показують зараз, на сьогодні. Проте дивитися потрібно регулярно, і картинка буде змінюватися. Адже війна – це сотні тисяч рішень щодня.

Крім того, треба розуміти, що війни будуть завжди. Принаймні доти, доки на провідних посадах знаходяться чоловіки. Коли ці місця посядуть жінки, світ зміниться на краще.

Чи зможемо ми швидко повернути всі окуповані міста, особливо ті, які страждають від російських загарбників найбільше?

Щоб максимально швидко та ефективно повернути окуповані території, нам на якийсь час потрібно відмовитись від мети повернути Крим та Донбас. Спершу потрібно відновити "кордони" станом на 24 лютого 2022 року.

Пріоритетом для нас має бути визволення Харкова, який цікавить окупантів найбільше. Повернення цього міста – майже половина нашої перемоги.

Але, звісно, всі наші міста – невід'ємна частина України. Так воно й буде! Це питання лише часу та тактики. А згодом і Крим, і Донбас захочуть бути з нами.

Які ще міста, окрім Харкова, потерпатимуть від окупантів найближчим часом?

Усі великі міста перебувають у небезпеці. Особливо небезпечним буде серпень.

Київ знову може постраждати від "сусідів", але вистоїть та житиме!

Вважаєте, що українцям (і киянам) варто переживати щодо можливої атаки з боку Білорусі?

Навіть не сумнівайтеся, з боку Білорусії на нашу землю прийде смерть. І наше завдання - цього разу бути у повній бойовій готовності.

Ба більше, існує й загроза ядерної війни. Може бути два великі, випалюючі удари. І це, напевно, теж потрібно з точки зору розвитку світу – для повного переосмислення людством потреби у військових "іграшках".

Ще одна дуже болісна тема для кожного українця – очікування важкої зими – без газу, опалення… Або й навіть ймовірність голоду.

Нестача ресурсів буде не лише в Україні. Усі країни затягнуть пояси.

Щодо відсутності опалення та газу, можу сказати, що повного вимкнення не буде. Підняття цін, обмеження щодо кількості використання та дефіцит буде, але повної відсутності - ні.

Рятуючись від жахів війни, з України виїхали декілька мільйонів людей. Проте кожен мріє повернутися додому і розмірковує, чи варто це робити зараз. Ви можете сказати, коли повертатися буде безпечно?

Це питання кожен вирішує персонально. Адже кожен персонально несе відповідальність за себе та своє життя.

Не слід забувати, що тарологи чи екстрасенси – не військові експерти і не боги. Наше завдання - побачити можливі варіанти розвитку подій, і не більше. А вибір кожен робить сам за себе.

Ви сказали, що перемога у будь-якому разі буде за нами. І всі ми віримо у це. Та якою буде наша країна після того, як ми остаточно виборемо свободу?

Війна. Нестача ресурсів. Руйнування економіки. Різкий прорив. Зміна системи. І - нарешті - заслужене комфортне, безпечне, безбідне життя! Україна стане частиною не лише Євросоюзу, а й нової світової спільноти. На нас чекає тільки перемога, справжня незалежність. І право на гідне вільне життя. Саме для такого майбутнього зараз вмирають наші герої.

Діана Могилєвич