Місяць впливає не тільки на нашу долю, а й роботу організму. З давніх-давен помічено, що в залежності від фази Місяця процеси травлення прискорюються або сповільнюються, а засвоюваність продуктів змінюється. Щоб харчування принесло вам тільки користь, складайте денний раціон з урахуванням місячного календаря.
Місячний гороскоп харчування 4 березня
4 березня - спадний Місяць в знаку Скорпіона
Сьогодні хороший день для схуднення і дієти. Їжа легко перетравлюється і не перетворюється в зайву вагу, проте переїдати все одно не варто. У цю добу вразливим місцем організму є печінка, тому варто обмежити кількість солодкої і солоної їжі.
Дуже добре в цей день засвоюються продукти червоного кольору - гранат, журавлина, червоний буряк, морква, вишня, червона горобина. Особливо корисним буде помідор - його можна їсти в будь-якому вигляді, а також пити томатний сік. Не рекомендується вживати часник, рибу і газовані напої.
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