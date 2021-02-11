11 січня Православна Церква вшановує пам'ять 14 тисяч убитих за царя Ірода немовлят. Цей епізод описаний в Євангелії від Матвія. Ірод розгнівався, коли волхви, прийшовши вшанувати пам'ять Ісуса, не повідомили цареві про його місцезнаходження. Тоді Ірод наказав побити всіх немовлят Віфлеєму у віці до 2 років. Вважається, що Ісуса врятувала поява ангела, який вночі велів родині покинути місто. Постраждалі від Ірода немовлята вшановуються в лику святих як перші, хто постраждав за Христа.
У народі сьогодні проводили ворожіння на судженого. Дівчата залишали в сараї підвішений до стелі гребінь. Вранці дивилися, чи є на ньому волосся і якого воно кольору - таким буде колір шевелюри майбутнього чоловіка.
Було популярним ворожіння за допомогою півня. На столі шматок хліба, щіпку крупи, ножиці, вугілля, золу, монетки, миску з водою і дзеркало. Виносили півня і дивилися, що він клюне першим. Якщо клюне хліб - до врожаю, крупу - до багатства, якщо золу, то суджений буде кочегаром, ножиці – кравцем, воду - моряком, монетки - багатієм, дзеркало - хизуємося. Якщо птах вибере вугілля, то дівчині все життя в дівках бути.
11 лютого вважалося сумним і нещасливим днем. Зазвичай в цей день стояли суворі морози, а селяни чекали відлиги. Вважалося, що вночі по землі в цей день бродить зла сила, тому з дому не виходили без потреби. У цей день палили великі і високі багаття, щоб з дровами згоріли печалі.
Молодь проводила час за посиденьками і розповідання небилиць. Дорослі читали дітям казки та повчальні історії. Дітей не випускали з дому і берегли, а немовлятам клали в колиску квітка чортополоху, щоб захистити від злих сил. У церкві молилися про здоров'я дітей.
Погодні прикмети 11 лютого
- Зірки на небі яскраво мерехтять - до сильних морозів.
- Якщо дим від багаття йде вгору, то буде похолодання, а якщо стелиться по землі - до відлиги.
- Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.
- Хмари знаходяться дуже низько - до холоднечі і густого снігу.
- Якщо в цей день тепла погода, то весна буде теплою і ранньою.
- Заметіль в цей день віщує похмурий липень.
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