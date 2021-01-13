Сьогодні відзначається Васильєв вечір, Щедрий вечір і День Святої Меланії.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять Святої Меланії молодшої. Дівчина була праведною християнкою. Батько насильно видав її заміж. Після смерті двох дітей Меланія сильно захворіла. Її чоловік пообіцяв Господу дати обітницю цнотливості, якщо вона одужає. Меланія чудесним чином зцілилася, і чоловік виконав обіцянку. Через кілька років сім'я продала свій будинок в Італії і переїхала в Африку, а виручені гроші пожертвувала біднякам і церкві. У старості Меланія жила в Палестині і брала участь у церковній службі.

День Святої Меланії в народі називається Васильєвою колядою або Щедрим вечором. За старим юліанським календарем сьогодні відзначається 31 грудня - переддень Нового року. Цей день відзначався гуляннями і пишним застіллям. У цей день молодь влаштовувала щедрування - обходи сусідніх будинків з піснями та отриманням частувань.

Господині готували багатий стіл з безліччю страв. Завітавших знайомих і сусідів обов'язково пригощали пирогами і стравами зі свинини. Вдень люди шанували пам'ять Меланії в церкві, а ввечері зустрічали Новий Рік. У день Меланії не можна лічити дрібні монети - це до пролитих сліз. Якщо сьогодні людина захворіла - буде дуже довго одужувати.

Опівночі з дерев у дворі і саду потрібно струсити сніг, щоб був хороший урожай. Дівиці в цю ніч проводили ворожіння на нареченого. Поширений обряд варення каші на Василів вечір. Господиня діставала з печі чавунець з кашею і оглядала його: якщо він заповнений кашею до країв - рік буде вдалим.

Прикмети погоди на 13 січня

Якщо вітер дме з півдня - буде благополучний рік з жарким літом, із заходу - в річках буде багато риби, зі сходу - буде хороший урожай фруктів.

Сніг в цей день обіцяє врожайний рік.

Якщо день теплий, то літо буде дощовим.

Багато інею на деревах - до хорошого врожаю зерна і меду.

Дерева зледеніли - до врожаю овочів.

Якщо вночі на небі багато зірок - буде багато ягід і грибів в лісах.

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Автор: Катерина Пулатова