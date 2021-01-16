16 січня за народним календарем: Малахія, Малахов день, Гордій, оберіг корови.

16 січня відомий в народі як Гордій або день Малахії. Сьогодні люди згадували "Гордєєв" - хвастунів і гордіїв. Гординя завжди вважалася великим пороком. У цей день не можна хвалитися або чванитися чим-небудь - інакше все відніме Гордій. Наші предки говорили: "Сатана пишався – з неба звалився! Фараон пишався - в море втопився! А ми пишаємося - куди годимося?".

Вважалося, що голодні відьми і злі сили сьогодні до смерті видоюють корів. Щоб з коровою не сталося біди, для неї читали змову, годували вівсяною кашею, чистили хлів, замазували щілини. Під час доїння корови нікого не пускали в хлів, щоб там не було "чужого ока". Щоб уберегти тварину, зверталися з проханням про захист до домового і залишали йому шматок пирога.

Крім того, в цей день згадували біблійного пророка Малахію. На Малахію знімали пристріт і псування, а також лікували людей з припадками. Вважали, що цей день один з найвдаліших в році, щоб зняти негатив і вигнати бісів. Псування знімали за допомогою чаші з водою, воску і молитви. Чашу з водою по черзі підносили до різних частин тіла.

Сьогодні не можна хвалитися і проявляти гординю, щоб не втратити добра. Увечері не можна робити важку роботу. Щоб привабити в будинок щастя, на обідній стіл потрібно поставити блюдо з творогу.

Прикмети погоди 16 січня

Заметіль в цей день віщує хороший урожай меду.

З'явилися кола біля призахідного сонця - до снігу і морозу.

Хмарний день - до снігової хуртовини.

Якщо дерева стоять в інеї - буде ясна і суха погода.

Спів півня вночі віщує пожежу.

Якщо вночі місяць в хресті або колі - наближається сильний мороз.

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Автор: Катерина Пулатова