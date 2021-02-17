Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять преподобного Миколи Сповідника, ігумена Студійського, який жив у IX столітті. У 10-річному віці Микола був визначений в монастир, потім пострижений в ченці, а в дорослому житті удостоївся священного сану. Під час гонінь на ікони він продовжував відстоювати християнство і отримав від Бога дар зцілення.
Прізвисько "студений" Микола отримав не тільки за назву монастиря, де він працював, а й через погоду в день його шанування. 17 лютого традиційно стояли сильні морози і були великі снігопади. У цей день в лісі проходили "звірині весілля". Часто в лісі можна було побачити, як лисиці і вовки за самками увивалися.
У цей день проводили багато ворожінь на багатство, успішну торгівлю, виклик коханого на вітер. Знахарі лікували від тілесної слабкості і недокрів'я. 17 лютого не здійснювали поїздок, оскільки дорога вважалася небезпечною. У цей день не можна полювати на звірів - інакше буде біда.
Погодні прикмети 17 лютого
- Іній на деревах віщує хороший урожай.
- Якщо гілки ялинки вниз згинаються, то буде снігопад, а якщо вгору піднялися - до ясної погоди.
Ліс почорнів - до відлиги.
Якщо присниться птах - будуть хороші новини.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар на лютий 2021: вдалі і невдалі дні в цьому місяці
- Сексуальний гороскоп на лютий 2021: кого чекають самі пекучі ночі
- Астролог склав гороскоп на тиждень 15-21 лютого
- Гороскоп здоров'я на тиждень з 15 по 21 лютого: у Тельців може боліти серце, а у Терезів-очі
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram