24 січня в народі відомий як Федосій-весняк, Федосєєв день.

24 січня Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Великого (424-529) - християнського святого, який заснував гуртожиткове чернецтво в Палестині. Церква також шанує преподобного Феодосія Антіохійського (середина IV століття - V століття) - християнського подвижника і сирійського пустинника. На честь цих двох святих день отримав назву Феодосій або Феодосій-весняк.

Зазвичай в цей день було невелике потепління - Федосєєва відлига. Сильне потепління сьогодні віщувало затяжну і ранню весну, а з нею - поганий урожай, тому потеплінню не раділи. Поганим знаком було і наступ суворих морозів сьогодні - це означало, що нечиста сила біснується.

Часто в цей день на людину нападає лихоманка. Вважалося, що її наганяє злий дух, а проганяли його неприємним запахом в кімнаті хворого. Також за повір'ями, дух лихоманки боїться тепла, тому хворого відправляли паритися в лазні.

У цей день не можна позичати грошей, стригти волосся і обрізати нігті - три місяці будете жити в боргах. Багато прикмет сьогоднішнього дня пов'язані з тваринами. Якщо чужа кішка у двір зайде - це передвістя смерті. Вівці неспокійні - до негоди. Якщо птах стукає у вікно - господар отримає хорошу звістку. Якщо собака сьогодні скиглить, а кішка шипить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.

Прикмети погоди 24 січня

Відлига сьогодні - до ранньої весни.

Мороз - до пізнього посіву ярих.

Повна ополонка води і туман - до розливу річок навесні.

Рідкісні хмари віщують наступ морозів.

Якою погода сьогодні буде - таким буде листопад.

Сніг вранці йшов і до обіду перестав - до затяжних тріскучих морозів.

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Автор: Катерина Пулатова