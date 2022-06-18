Астрологи виділили з 12-ти знаків Зодіаку три найбільш хитрих і підступних. Ці люди здатні на багато що, аби домогтися своїх цілей.
Перш за все підступністю можуть похвалитися Скорпіони. Цим людям властиво боротися за своє ім'я, кар'єру, досягати поставлених цілей будь-яким шляхом. Саме тому краще не стояти у них на шляху - зметуть і оком не моргнуть.
Близнюки - ще один знак, чиї представники схильні до підступних вчинків. Це не дивно, адже він природи Близнюки лукаві. Вони показують своє "потрібне" обличчя оточуючим, і можуть брехати прямо в очі навіть найближчим людям. Коли вони мовчать, це може бути лише затишшям перед бурею.
І третій знак Зодіаку, поруч з яким потрібно бути готовим до всього - це Водолій. Вони найчастіше замкнуті в собі, ні з ким не діляться своїми планами, рідко вирішуються на відверту розмову. З поганого - вони здатні зрадити, підставити або приховувати від людини правду.
Нагадаємо, астрологи попередили 4 цих знаки Зодіаку про неминучу небезпеку.
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